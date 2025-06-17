В Киеве – локальное ухудшение качества воздуха после ночной атаки

Качество воздуха в Киеве ухудшилось 17 июня в районах, где в результате массированной комбинированной атаки РФ вспыхнули пожары.

Об этом сообщают в Минприроды со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Состояние воздуха в Киеве после атаки 17 июня

По его данным, общий уровень загрязнения воздуха в Киеве сегодня сохраняется в пределах допустимых норм, однако зафиксировано локальное ухудшение его качества в районах, где возникли очаги пожаров из-за массированной ночной атаки.

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В частности, на правом берегу фиксируется преимущественно низкий уровень загрязнения — индекс качества воздуха (AQI) колеблется от 23 до 33, а радиационный фон стабилен и не превышает норму.

На левом берегу — средний уровень загрязнения воздуха, особенно в Дарницком районе, где AQI достиг 80 пунктов.

Основная причина — рост концентраций твердых частиц ТЧ2.5 и ТЧ10 в результате пожаров после сегодняшних обстрелов.

Радиационный фон в Киеве в целом в пределах нормы.

В Минприроды советуют до стабилизации ситуации не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха — включить его на максимум.

Киевляне могут следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени на карте качества воздуха и в приложении Киев Цифровой.

Источник : КГГА

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