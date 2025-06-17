У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби – Кличко

У Києві оголошено День жалоби 18 червня – за жертвами масованої російської атаки на столицю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

День жалоби 18 червня

18 червня у Києві спустять прапори на всіх комунальних закладах міста. Також рекомендують спустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

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Віталій Кличко зауважив, що 18 червня у День жалоби у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

За словами мера Києва, точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Станом на 11:30 точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальні роботи тривають у Соломʼянському районі. Постраждали внаслідок ворожої масованої атаки на Київ 114 людей.

Російська атака на Київ сьогодні

За попередніми даними, 14 людей загинуло внаслідок комбінованої атаки на Київ сьогодні, 17 червня. Вибухи лунали чи не у всіх районах столиці. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що росіяни для атаки застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні.

У частині споживачів зникло світло.

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ сьогодні вночі зруйновано два відділення Укрпошти — 03124 та 03126.

За даними Міндовкілля, якість повітря у столиці після нічної атаки значно погіршилася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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