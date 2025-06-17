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У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби – Кличко

атака на Київ
Фото: ДСНС

У Києві оголошено День жалоби 18 червня – за жертвами масованої російської атаки на столицю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

День жалоби 18 червня

18 червня у Києві спустять прапори на всіх комунальних закладах міста. Також рекомендують спустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Зараз дивляться

Віталій Кличко зауважив, що 18 червня у День жалоби у Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

За словами мера Києва, точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Станом на 11:30 точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальні роботи тривають у Соломʼянському районі. Постраждали внаслідок ворожої масованої атаки на Київ 114 людей.

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Російська атака на Київ сьогодні

За попередніми даними, 14 людей загинуло внаслідок комбінованої атаки на Київ сьогодні, 17 червня. Вибухи лунали чи не у всіх районах столиці. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що росіяни для атаки застосували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні.

У частині споживачів зникло світло.

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ сьогодні вночі зруйновано два відділення Укрпошти — 03124 та 03126.

За даними Міндовкілля, якість повітря у столиці після нічної атаки значно погіршилася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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