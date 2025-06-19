Горбулин: Украина имеет моральное право создать ядерное оружие в партнерстве с ЕС

Владимир Горбулин, один из архитекторов украинской оборонной отрасли и экс-секретарь СНБО, считает, что после полномасштабного вторжения РФ у Украины есть полное моральное право пересмотреть свои ядерные обязательства по Будапештскому меморандуму и вернуться к созданию ядерного оружия — уже в формате международного партнерства.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Украина могла бы создавать ядерное оружие в партнерстве с ЕС

– Если бы вы меня спросили до начала этой войны, я бы еще размышлял. Сейчас я думаю, что нам нужно вернуться (до пересмотра обязательств по меморандуму, – Ред.), потому что имеем полное моральное право. Каждый день и каждую ночь, после всех атак авиации РФ, и не только авиации, после этих ночных обстрелов, когда РФ использует все свои возможности, все, что у нее есть сегодня в запасах, – сказал он.

По его мнению, наиболее перспективно создание “ядерного клуба” совместно со странами Европы, которые также ощущают растущую угрозу со стороны РФ.

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В частности, Польша, Великобритания и страны Балтии могут быть потенциальными партнерами.

– Это не просто “Украина сделает ядерное оружие”. Нет, не так. Украина совместно со странами в объединенном клубе это сделает, подчеркнул он.

Горбулин обратил внимание на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Польша чувствовала бы себя безопаснее, имея ядерное оружие.

Также он отметил, что даже Франция и Великобритания сомневаются в достаточности ядерного арсенала для сдерживания Российской Федерации.

– У Украины есть не только научная школа, но и техническая база, чтобы сделать этот шаг вместе с союзниками, — добавил он.

Напомним, что Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996, когда последнюю боеголовку вывезли с ее территории.

Это стало следствием присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия и подписании Будапештского меморандума.

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