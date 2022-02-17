Тема гарантий безопасности для Украины по Будапештскому меморандуму снова всплыла в информационном пространстве благодаря совместному обращению трех бывших украинских президентов – Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

На фоне возможной новой волны агрессии со стороны России они обратились к странам-подписантам документа и призвали выполнить взятые обязательства.

О чем же идет речь в Будапештском меморандуме, который закрепил безъядерный статус Украины в обмен на обеспечение безопасности – далее в материале.

Кто и когда подписал Будапештский меморандум

Подписанию Будапештского меморандума предшествовало присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Это произошло 16 ноября 1994 года.

А уже 5 декабря 1994 года был подписан сам меморандум. Это произошло в Будапеште (Венгрия), откуда и название документа.

Подписи под ним поставили: второй президент Украины Леонид Кучма, президент США Билл Клинтон, премьер Великобритании Джон Мейджор, а также президент России Борис Ельцин.

В Будапештском меморандуме был задекларирован безъядерный статус Украины. В обмен на это три ядерных государства – США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость и существующие границы Украины.

Впоследствии к меморандуму присоединились еще два государства, владеющих ядерным оружием – Франция и Китай.

О чем идет речь в тексте Будапештского меморандума

Полное название документа – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В нем всего шесть пунктов. Так, Украина обязалась ликвидировать все ядерное оружие, которое на тот момент находилось на ее территории (а это был третий по размеру ядерный арсенал в мире).

В то же время страны-подписанты меморандума:

1. Обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы нашего государства.

2. Обязались воздерживаться от угрозы силой или использования силы против территориальной целостности, политической независимости Украины. В меморандуме отмечается, что никакое оружие стран-подписантов никогда не будет использовано против Украины, кроме целей самообороны.

3. Взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического давления на наше государство, “направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету”.

4. Обязались потребовать немедленных действий от Совета Безопасности ООН для предоставления Украине помощи в случае акта агрессии или угроз агрессией с использованием ядерного оружия.

5. Подтвердили свои обязательства в отношении Украины не применять ядерное оружие.

6. Решили проводить консультации при возникновении ситуации, которая будет касаться изложенных в меморандуме обязательств.

В результате Украина отказалась от своего ракетно-ядерного потенциала – третьего по размеру в мире (после США и РФ). Это, в частности, 220 единиц стратегических носителей (межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами), а также 2 500 единиц тактического ядерного оружия.

А уже в 2014 году одно из государств-подписантов Будапештского меморандума – Россия – нарушило взятые на себя обязательства, захватило украинский полуостров Крым и развязало войну на Донбассе, которая длится уже восемь лет.

Следует отметить, что существует отличие между языковыми версиями Будапештского меморандума.

Так, если украинская и российская версии документа содержат в названии словосочетание “гарантии безопасности”, то в английском варианте говорится о “заверениях безопасности” (“security assurances”, а не “guarantees”).

Именно вариантом, в названии которого используется “assurances”, пользуются США и Великобритания. В связи с этим в Вашингтоне заявляли, что Украина получила “заверения в безопасности, а не гарантии”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также признавал, что “заверения” в безопасности и “гарантии безопасности” являются разными юридическими терминами.

О предпосылках подписания Будапештского меморандума, различиях между его языковыми версиями, позиции украинской власти, а также о ядерном арсенале Украины и процессе отказа от него – подробнее читайте в материале.

Фото: МИД Украины