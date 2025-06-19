Горбулін: Україна має моральне право створити ядерну зброю у партнерстві з ЄС

Володимир Горбулін, один із архітекторів української оборонної галузі та екссекретар РНБО, вважає, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна має повне моральне право переглянути свої ядерні зобов’язання за Будапештським меморандумом і повернутися до створення ядерної зброї — вже у форматі міжнародного партнерства.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Україна могла б створювати ядерну зброю у партнерстві з ЄС

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Зараз дивляться

– Якби ви мене запитали до початку цієї війни, я б іще роздумував. Зараз я думаю, що нам треба повернутися (до перегляду зобов’язань по меморандуму, – Ред.), бо маємо повне моральне право. Кожного дня і кожної ночі, після всіх атак авіації РФ, і не тільки авіації, після цих нічних обстрілів, коли РФ використовує всі свої можливості, все, що в неї є сьогодні в запасах, – сказав він.

На його думку, найбільш перспективним є створення “ядерного клубу” спільно з країнами Європи, які також відчувають дедалі більшу загрозу з боку РФ.

Зокрема, Польща, Велика Британія, країни Балтії можуть бути потенційними партнерами.

– Це не просто “Україна зробить ядерну зброю”. Ні, не так. Україна спільно з країнами в об’єднаному клубі це зробить, — наголосив він.

Горбулін звернув увагу на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Польща почувалася б безпечніше, маючи ядерну зброю.

Також він відзначив, що навіть Франція та Велика Британія сумніваються у достатності свого ядерного арсеналу для стримування Російської Федерації.

– Україна має не лише наукову школу, а й технічну базу, щоби зробити цей крок разом із союзниками, — додав він.

Нагадаємо, що Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року, коли останню боєголовку вивезли з її території.

Це стало наслідком приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання Будапештського меморандуму.

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