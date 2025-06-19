События ночи 19 июня: обстрел Запорожья, взрывы в Сумах и ядерные переговоры с Ираном
В ночь на 19 июня Украина снова подверглась атакам со стороны России — взрывы прогремели в Сумах и Запорожье.
В то же время Европа готовится к важным переговорам с Ираном по ядерной программе, а Германия меняет руководство своей разведки: посол в Украине Мартин Егер назначен главой BND.
О главных событиях ночи 19 июня читайте в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Сумах
В ночь с 18 на 19 июня прогремели взрывы в Сумах.
Как сообщил впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской общине.
– Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации – это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям общины, – написал Григоров.
К счастью обошлось без пострадавших.
Обстрел Запорожской области
Также этой ночью российские военные попали по Гуляйпольской общине Запорожской области.
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в результате обстрела ранен 62-летний мужчина.
– Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь, – отметил он.
Ядерные переговоры с Ираном
В пятницу в Женеве ожидается встреча министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании с их иранским коллегой по обсуждению ядерной программы Тегерана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди германских дипломатов.
Перед переговорами с представителем Ирана европейские министры сперва встретятся с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас в постоянном представительстве Германии.
После этого состоится совместная встреча с главой МИД Ирана.
Посол Германии в Украине возглавит BND
Немецкое правительство согласовало назначение Мартина Егера, действующего посла в Киеве, на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND).
Об этом сообщает издание Spiegel.
Егерь, которому 60 лет, сменит на этом посту Бруно Каля, возглавлявшего службу с 2016 года. Точная дата вступления Егера в новую должность пока не разглашается.
Ожидается, что Бруно Каль получит новое дипломатическое назначение – представителем Германии при Ватикане.
Мартин Егер имеет репутацию одного из самых компетентных дипломатов в кризисных регионах.
До назначения в Украину в 2023 году он работал на важных дипломатических должностях в Ираке и Афганистане.