РФ вночі запустила понад 100 дронів: як ППО відбила атаку

Нічна атака на Україну 19 червня почалася з вечора середи – Росія запустила загалом 104 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Як ППО відбила атаку російських дронів

Протягом ночі 19 червня окупанти запускали дрони з напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Силами авіації, ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 08:30 знешкоджено 88 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни.

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Зокрема, 40 дронів збито вогневими засобами ураження і 48 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Наразі відомо про влучання у шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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