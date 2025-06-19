РФ вночі запустила понад 100 дронів: як ППО відбила атаку
Нічна атака на Україну 19 червня почалася з вечора середи – Росія запустила загалом 104 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Як ППО відбила атаку російських дронів
Протягом ночі 19 червня окупанти запускали дрони з напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Силами авіації, ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 08:30 знешкоджено 88 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі країни.
Зокрема, 40 дронів збито вогневими засобами ураження і 48 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Наразі відомо про влучання у шести локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.