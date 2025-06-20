Вся Украина наша: Зеленский ответил на безумные планы “аятоллы” Путина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва считает своими те территории, куда “ступает нога российского солдата”.

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига ответили, что пока армия РФ пытается что-то захватить в других странах, экономика России деградирует.

Путин повторил старые нарративы об “одном народе”

Путин выступил на экономическом форуме в Петербурге, где ему задали вопрос о том, куда может дойти в Украине армия РФ.

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— Я уже говорил, что россияне и украинцы – единый народ. В этом смысле – вся Украина наша, – сказал диктатор.

— Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога российского солдата, то – наше, — добавил он.

Российский президент также предполодил, что армия РФ в рамках создания “зоны безопасности” может захватить Сумы.

Зеленский ответил “аятолле Путину”

В ответ президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня на заседании Ставки был подробный доклад о Сумской области и ситуации на границе. Глава государства поблагодарил Вооруженные силы за стойкость.

— У россиян там были разные планы, намерения – совершенно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумскую область, — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ хочет воевать и “чем-то еще там угрожает”. Это, по его мнению, означает, что России “пока не больно от того давления, которое оказывает мир, или они очень стараются делать вид”.

Зеленский напомнил, что российская экономика деградирует, и этот процесс, по его словам, нужно усилить.

— Аятолла Путин может увидеть по своим друзьям в Иране, к чему приходят такие режимы и до какой отсталости они доводят свою страну, — отметил президент.

Сибига прокомментировал заявление Путина “о ноге солдата”

На выступление российского диктатора отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что “циничные заявления Путина демонстрируют пренебрежение к мирным усилиям США”.

— В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата большей части украинской территории и убийства еще большего количества украинцев, — сказал министр.

Из всех “безумных заявлений Путина” Сибига выделил одно — о ноге российского солдата.

— На самом деле, куда бы ни ступил российский солдат, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение, — сказал глава МИД. — Путину безразличны российские солдаты или их ноги, разорванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бойне в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног.

Глава МИД добавил, что пока Путин отправляет российских военных вторгаться в другие страны, экономическая ситуация в РФ стремительно ухудшается.

По мнению Сибиги, “циничные” заявления Путина служат одной цели – отвлечь внимание общественности от провала его правления, которое длится четверть века.

— Единственный способ заставить Россию к миру – это лишить ее чувства безнаказанности. Усилить поддержку обороны Украины и нанести сильный удар по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувства, – подчеркнул министр.

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