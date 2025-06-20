Вся Україна наша: Зеленський відповів на божевільні плани “аятолли” Путіна

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що Москва вважає своїми ті території, куди “ступає нога російського солдата”.

Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга відповіли, що поки армія РФ намагається щось захопити в інших країнах, економіка Росія деградує.

Путін повторив старі наративи про “один народ”

Президент Путін виступив на економічному форумі у Петербурзі, де йому задали запитання про те, куди може дійти в Україні армія РФ.

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– Я вже казав, що росіяни та українці – єдиний народ. У цьому сенсі – вся Україна наша, – сказав диктатор.

– Є таке старовинне правило. Там, де ступає нога російського солдата, то – наше, – додав він.

Російський президент також припустив, що армія РФ у межах створення “зони безпеки” може захопити Суми.

Зеленський відповів “аятоллі Путіну”

У відповідь президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні на засіданні Ставки була детальна доповідь про Сумщину та ситуацію на прикордонні. Глава держави подякував Збройним силам за стійкість.

– У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину, – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія хоче воювати та “чимось ще там погрожує”. Це, на його думку, означає, що РФ “поки не боляче від того тиску, який здійснює світ, або вони дуже стараються робити такий вигляд”.

Зеленський нагадав, що російська економіка деградує, і цей процес, за його словами, треба посилити.

– Аятолла Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну, – зазначив глава держави.

Сибіга прокоментував заяву Путіна про “ногу солдата”

На виступ російського диктатора відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він підкреслив, що “цинічні заяви Путіна демонструють зневагу до мирних зусиль США”.

– У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний воєнний злочинець Росії обговорює плани захоплення української території та вбивства ще більшої кількості українців, – сказав міністр.

З усіх “божевільних заяв Путіна” Сибіга виділив одну – про ногу російського солдата.

– Насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення, – сказав глава МЗС. – Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами. Він – масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг.

Очільник МЗС додав, що поки Путін відправляє російських військових вторгатися в інші країни, економічна ситуація в РФ стрімко погіршується.

На думку Сибіги, “цинічні” заяви Путіна служать одній меті – відвернути увагу громадськості від провалу його правління, яке триває чверть століття.

– Єдиний спосіб змусити Росію до миру – це позбавити її відчуття безкарності. Збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути Москву до тями, – наголосив міністр.

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