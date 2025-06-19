МИД, разведки и Нацбанк должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике и совместных с партнерами санкционных и других ограничительных мер против России.

Зеленский о санкциях против РФ

Как заявил Владимир Зеленский, по итогам совещания по санкциям против России согласованы конкретные решения.

Первый шаг заключается в том, чтобы синхронизировать санкции нашего государства и партнеров на 100%, заявил президент.

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Он объяснил, что санкционные пакеты Европейского Союза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.

Второй шаг предусматривает продолжение политики давления на российский танкерный флот.

По словам Зеленского, он поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть.

— Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны, — утверждает президент Украины.

Как отметил глава государства, отдельно идет работа над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов.

Третий шаг нужен, чтобы рассмотреть новые направления санкций и усложнить России возможность затягивать войну, подчеркнул Зеленский.

По его словам, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты, поставок компонентов и оборудования в Россию для производства оружия.

Президент Украины поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений.

— МИД, разведки и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и ее сообщников, — резюмировал Владимир Зеленский.

Фото : Офис президента

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