Зеленский ввел новые санкции против России: под ограничения попал Артек и 48 человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции против России. Под ограничения попали 48 человек, а также лагерь Артек во временно оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует указ президента Украины №395/2025.

Зеленский ввел новые санкции

Санкции коснулись 48 человек. Среди них — российский военкор Роман Алехин, который в прошлом году был советником правительства Курской области.

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В список попал и Сергей Новиков — начальник управления президента России по общественным проектам, и депутат из Беларуси Дмитрий Шевцов.

При этом ограничения ввели против девяти организаций, среди них — детский лагерь Артек в Крыму, который сейчас контролирует российское министерство образования. Также санкции наложили на:

добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя;

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых и его отделения в Херсонской области;

Мелитопольский государственный университет;

российское общество Знание;

общественную организацию морпехов Тайфун;

автономную некоммерческую организацию Центр гуманитарных и культурных инициатив Рассвет;морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя.

Фото: Володимир Зеленский

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