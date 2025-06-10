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Зеленский ввел новые санкции против России: под ограничения попал Артек и 48 человек

Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции против России. Под ограничения попали 48 человек, а также лагерь Артек во временно оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствует указ президента Украины №395/2025.

Зеленский ввел новые санкции

Санкции коснулись 48 человек. Среди них — российский военкор Роман Алехин, который в прошлом году был советником правительства Курской области.

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В список попал и Сергей Новиков — начальник управления президента России по общественным проектам, и депутат из Беларуси Дмитрий Шевцов.

При этом ограничения ввели против девяти организаций, среди них — детский лагерь Артек в Крыму, который сейчас контролирует российское министерство образования. Также санкции наложили на:

  • добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя;
  • общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи Движение первых и его отделения в Херсонской области;
  • Мелитопольский государственный университет;
  • российское общество Знание;
  • общественную организацию морпехов Тайфун;
  • автономную некоммерческую организацию Центр гуманитарных и культурных инициатив Рассвет;морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя.
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Зеленський

Фото: Володимир Зеленский

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