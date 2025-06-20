Зеленський запровадив санкції проти виробників російських дронів: деталі

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти виробників російських дронів, якими армія РФ щодня тероризує Україну.

Відповідний указ президента №415/2025 оприлюднено на його сайті у п’ятницю, 20 червня.

Санкції проти виробників російських дронів

Новий пакет санкцій спрямований проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розробки та виробництва російських безпілотників, зокрема моделей Герань, Орлан-10, SuperCam і FPV-дронів.

Зараз дивляться

Також під обмеження потрапили постачальники обладнання для ТОВ Алабуга Машинері та імпортери компонентів для підсанкційного АТ Кронштадт – виробника безпілотників, зокрема пристрою під назвою Бандероль.

Крім того, санкції застосовано до осіб, які брали участь у схемах обходу міжнародних обмежень з метою постачання товарів подвійного призначення до Росії.

Ці обмеження набувають чинності з дня опублікування указу – 20 червня 2025 року.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом, президент поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Нагадаємо, 10 червня Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 48 людей, а також табір Артек у тимчасово окупованому Криму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.