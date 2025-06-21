Россия атаковала Никопольский район: пострадали шесть полицейских и местный житель
22 июня русские войска несколько раз обстреляли Никопольский район. В результате атак пострадали семь человек, среди которых шесть полицейских.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Атака FPV-дроном по Никопольскому району
Предварительно известно, что утром российский FPV-дрон попал в одно из сел Красногригорьевской общины. В результате взрыва травмированы шесть правоохранителей, которые находились на службе неподалеку.
Около 13:00 враг обстрелял Никополь из артиллерии. Ранения получил 63-летний местный житель.
В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, автозаправочная станция и солнечные панели. Часть объектов охвачена пожаром.
Напомним, мощные взрывы в Сумах прогремели вечером в субботу, 21 июня. Российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками.
Около 17:30 враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины, сообщила областная военная администрация.
В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. На месте атаки вспыхнул пожар. Как отметили в Сумской ОВД, обошлось без пострадавших.