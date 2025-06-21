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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Россия атаковала Никопольский район: пострадали шесть полицейских и местный житель

удар БПЛА
Фото: Нацполиция

22 июня русские войска несколько раз обстреляли Никопольский район. В результате атак пострадали семь человек, среди которых шесть полицейских.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Атака FPV-дроном по Никопольскому району

Предварительно известно, что утром российский FPV-дрон попал в одно из сел Красногригорьевской общины. В результате взрыва травмированы шесть правоохранителей, которые находились на службе неподалеку.

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Около 13:00 враг обстрелял Никополь из артиллерии. Ранения получил 63-летний местный житель.

В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, автозаправочная станция и солнечные панели. Часть объектов охвачена пожаром.

Напомним, мощные взрывы в Сумах прогремели вечером в субботу, 21 июня. Российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками.

Около 17:30 враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины, сообщила областная военная администрация.

В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. На месте атаки вспыхнул пожар. Как отметили в Сумской ОВД, обошлось без пострадавших.

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Источник: Нацполиция

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