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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Сумах 21 червня: ворожий БпЛА влучив по багатоповерхівці

напад на Суми
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Сумах прогриміли ввечері у суботу, 21 червня. Російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками.

Вибухи у Сумах ввечері 21 червня – які наслідки

В. о. Сумського міського глави Артем Кобзар підтвердив інформацію про вибухи та влучання по місту.

За його словами, ворожий дрон влучив у дах багатоповерхового будинку. На місці працюють усі необхідні служби.

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Близько 17:30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади, повідомила обласна військова адміністрація.

За попередньою інформацією Сумської ОВА, це був удар безпілотником Ланцет.

Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств. На місці атаки спалахнула пожежа.

Як зазначили у Сумській ОВА, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків.

Суми на карті

Суми на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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