Вибухи у Сумах 21 червня: ворожий БпЛА влучив по багатоповерхівці
Потужні вибухи у Сумах прогриміли ввечері у суботу, 21 червня. Російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками.
Вибухи у Сумах ввечері 21 червня – які наслідки
В. о. Сумського міського глави Артем Кобзар підтвердив інформацію про вибухи та влучання по місту.
За його словами, ворожий дрон влучив у дах багатоповерхового будинку. На місці працюють усі необхідні служби.
Близько 17:30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади, повідомила обласна військова адміністрація.
За попередньою інформацією Сумської ОВА, це був удар безпілотником Ланцет.
Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств. На місці атаки спалахнула пожежа.
Як зазначили у Сумській ОВА, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 214-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.