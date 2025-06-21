Росія атакувала Нікопольський район: постраждали шестеро поліцейських і місцевий житель
22 червня російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атак постраждали семеро людей, серед яких шестеро поліцейських.
Про це повідомили у Національній поліції.
Атака FPV-дроном по Нікопольському району
Попередньо відомо, що вранці російський FPV-дрон поцілив в одне з сіл Червоногригорівської громади. Внаслідок вибуху травмовано шістьох правоохоронців, які перебували на службі неподалік.
Близько 13:00 ворог обстріляв Нікополь із артилерії. Поранення отримав 63-річний місцевий житель.
Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, господарські споруди, гараж, автомобіль, автозаправну станцію та сонячні панелі. Частина об’єктів охоплена пожежею.
Нагадаємо, потужні вибухи у Сумах прогриміли ввечері у суботу, 21 червня. Російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками.
Близько 17:30 ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської громади, повідомила обласна військова адміністрація.
Внаслідок обстрілу пошкоджене приміщення одного з підприємств. На місці атаки спалахнула пожежа. Як зазначили у Сумській ОВА, обійшлося без постраждалих.