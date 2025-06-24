Радари, евакуаційні машини та дрони: Нідерланди передадуть Україні допомогу на €175 млн

У вівторок, 24 червня, Міністерство оборони Нідерландів оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько 175 мільйонів євро.

Нідерланди оголосили новий пакет допомоги

У межах цієї підтримки ЗСУ отримають 100 радарів, здатних виявляти безпілотники і передавати їхні координати до систем ППО для оперативного знищення повітряних загроз.

Завершення постачання очікується до кінця поточного року.

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Також Збройні сили України поповняться 20 частково безпілотними модульними машинами Ermine CASEVAC, призначеними для оперативної евакуації поранених з поля бою.

Окремо Нідерланди спрямовують 80 мільйонів євро на розвиток безпілотних технологій у межах міжнародної дронової коаліції.

Це додатково до вже оголошених 20 мільйонів євро, які країна інвестувала в цей проєкт раніше.

Цей новий пакет посилює раніше оголошену допомогу обсягом 400 мільйонів євро, спрямовану на забезпечення морської безпеки України.

Крім того, нещодавно були підписані контракти з українськими виробниками на постачання 600 тисяч дронів загальною вартістю 500 мільйонів євро.

– Після завершення передання всіх 24 винищувачів F-16 Україні пріоритетом нашої військової допомоги стали дрони, – наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, раніше Бельгія анонсувала 26-й пакет допомоги для України на суму €1 млрд.

До нього увійшли близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog, п’ять безпілотних морських суден та інших безпілотників, понад 16 тис. одиниць зброї та гармат, 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber та інша зброя та техніка.

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