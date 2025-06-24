ВСУ уничтожили катер Черноморского флота РФ с десантом: видео ликвидации

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной катер Черноморского флота РФ с десантом. Судно двигалось вдоль западного побережья Херсонщины.

ВСУ уничтожили катер РФ с десантом

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. Он опубликовал видео, на котором видно, как в результате точного удара украинских военных моряков пылает российский катер с десантом.

— Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсощины. Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе! — говорится в сообщении.

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Также в ВМС сообщили, что ночью 24 июня во время атаки российских оккупантов военные моряки уничтожили 20 дронов-камикадзе Shahed-136.

В целом россияне обстреляли Украину 97 беспилотниками, из них 78 удалось обезвредить. Попадание зафиксировано в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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