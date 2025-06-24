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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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ЗСУ знищили катер Чорноморського флоту РФ із десантом: відео ліквідації

Флот РФ
Фото: Depositphotos

Українські військові знищили черговий катер Чорноморського флоту РФ із десантом. Судно рухалося вздовж західного узбережжя Херсонщини.

ЗСУ знищили катер РФ з десантом

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа. Він опублікував відео, на якому видно, як унаслідок точного удару українських військових моряків палає російський катер з десантом.

– Знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги! – йдеться у повідомленні.

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Також у ВМС повідомили, що вночі 24 червня під час атаки російських окупантів військові моряки знищили 20 дронів-камікадзе Shahed-136.

Загалом росіяни обстріляли Україну 97 безпілотниками, з них 78 вдалося знешкодити. Влучання зафіксовано у шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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