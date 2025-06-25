Действенный арсенал: сколько ракет Сапсан нужно Украине в условиях войны

Украина начала серийное производство новой баллистической ракеты Сапсан. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, эту ракету уже протестировали в боевых условиях в прошлом месяце — она успешно поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

О том, сколько ракет Сапсан нужно Украине, мы поговорили с авиаэкспертом, ведущим научным сотрудником Государственного музея авиации Валерием Романенко.

Технические характеристики ракеты Сапсан

Баллистическая ракета украинского производства способна доставить боевую часть весом 480 кг — это более чем вдвое больше, чем могут нести американские ракеты ATACMS.

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Кроме значительной взрывной мощности, Сапсан имеет сверхзвуковую скорость — она может лететь более чем в пять раз быстрее звука.

Несмотря на наличие у ВСУ беспилотников, способных достигать даже таких целей, как Кремль, они гораздо более уязвимы к средствам ПВО. Зато Сапсан значительно сложнее перехватить во время полета.

Хотя официальных данных о максимальной дальности ракеты нет, по оценкам, она способна преодолевать расстояния до 500 км.

Сколько ракет Сапсан нужно Украине для поражения российских целей

По словам Валерия Романенко, на начальном этапе количество ракет будет небольшим — лишь в символических объемах.

— Они будут иметь определенный эффект, но следует учитывать, что для россиян человеческие и технические потери — не помеха, — считает эксперт.

Впрочем, важно уже сейчас иметь средства, которые позволят в случае необходимости наносить точечные удары по их логистике или критическим объектам, ослабляя наступательный потенциал.

— За первый год хорошо будет, если удастся изготовить чуть больше десятка ракет, — отметил авиационный эксперт.

В перспективе же речь должна идти не о 10 или 20 единицах, а о производстве не менее нескольких сотен ракет ежегодно.

Сколько ракет Сапсан нужно Украине для победы

По словам эксперта, десятки ракет не изменят ситуацию кардинально. Нам нужен не символический арсенал, а настоящий инструмент огневого контроля над вражескими позициями.

Несколько десятков — это скорее для одиночных ответных акций, а не для системной работы. Реальные изменения на фронте возможны только при условии налаживания масштабного производства ракет, а на это нужно время.

— Эффективность Сапсанов в значительной степени будет определяться масштабами их производства, поскольку потребности могут быть очень большими, — считает эксперт.

Опыт применения западных ракет ATACMS показал, что российская ПВО не всегда способна успешно их перехватывать, что вселяет дополнительную уверенность в боевом потенциале украинских ракет.

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