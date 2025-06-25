Дієвий арсенал: скільки ракет Сапсан потрібно Україні в умовах війни

Україна розпочала серійне виробництво нової балістичної ракети Сапсан. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, цю ракету вже протестували в бойових умовах минулого місяця — вона успішно уразила російську військову ціль на відстані приблизно 300 км.

Про те, скільки ракет Cапсан потрібно Україні, ми поговорили з авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації Валерієм Романенком.

Технічні характеристики ракети Сапсан

Балістична ракета українського виробництва здатна доставити бойову частину вагою 480 кг – це більш ніж удвічі перевищує потужність американської ракети ATACMS.

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Окрім значної вибухової потужності Сапсан має надзвукову швидкість – вона може летіти у понад п’ять разів швидше за звук.

Попри наявність у ЗСУ безпілотників, здатних досягати навіть таких цілей, як Кремль, вони набагато вразливіші до засобів ППО. Натомість Сапсан значно складніше перехопити під час польоту.

Хоча офіційних даних про максимальну дальність ракети немає, за оцінками, вона здатна долати відстані до 500 км.

Cкільки ракет Cапсан потрібно Україні для ураження російських цілей

За словами Валерія Романенка, на початковому етапі кількість ракет буде невеликою – лише в символічних обсягах.

– Вони матимуть певний ефект, але варто зважати, що для росіян людські та технічні втрати – не перешкода, – вважає експерт.

Втім, важливо вже зараз мати засоби, які дадуть змогу в разі потреби завдавати точкових ударів по їхній логістиці чи критичних об’єктах, послаблюючи наступальний потенціал.

– За перший рік добре буде, якщо вдасться виготовити трохи більше десятка ракет, – зазначив авіаційний експерт.

У перспективі ж має йтися не про 10 чи 20 одиниць, а про виробництво щонайменше кількох сотень ракет щорічно.

Скільки ракет Сапсан потрібно Україні для перемоги

За словами експерта, десятки ракет не змінять ситуацію кардинально. Нам потрібен не символічний арсенал, а справжній інструмент вогневого контролю над ворожими позиціями.

Кілька десятків – це радше для поодиноких акцій у відповідь, а не для системної роботи. Реальні зміни на фронті можливі лише за умови налагодження масштабного виробництва ракет, а на це потрібен час.

– Ефективність Сапсанів значною мірою визначатиметься масштабами їхнього виробництва, оскільки потреби можуть бути дуже великими, – вважає експерт.

Досвід застосування західних ракет ATACMS показав, що російська ППО не завжди здатна успішно їх перехоплювати, що вселяє додаткову впевненість у бойовому потенціалі українських ракет.

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