Украина начала серийное производство баллистической ракеты Сапсан — Ермак

Украина начала серийное производство новой баллистической ракеты Сапсан. Это оружие уже испытали в бою в прошлом месяце — ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию The Times.

Ракета Сапсан: что известно о технических характеристиках

Украинская баллистическая ракета Сапсан может нести 480 кг взрывчатки — это более чем в два раза больше полезной нагрузки, чем у известных американских ракет ATACMS.

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Кроме мощного боевого заряда, ракета Сапсан имеет сверхзвуковую скорость — она может лететь более чем в пять раз быстрее звука.

Хотя Украина уже имеет дроны, способные долетать даже до Кремля, их легче перехватить. Зато новая ракета Сапсан значительно сложнее для уничтожения в полете.

Официальная информация о дальности ракеты Сапсан отсутствует. Однако есть предположение, что это оружие может лететь примерно на 500 км.

Может ли ракета Сапсан долететь до Москвы

— Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов, — ответил Ермак на вопрос, сможет ли Сапсан долететь до Москвы.

Глава Офиса президента отметил, что не будет хвастаться, оставляя “браваду” россиянам, в ответ на предположение, что после операции Паутина Украина способна наносить удары по всей территории РФ — от Камчатки до Калининграда.

— Мы безусловно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели, а не чтобы я об этом говорил. Давайте на этом остановимся, — сказал Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что есть положительные результаты испытания украинской баллистической ракеты Сапсан. 13 июня он сообщил о работе над запуском серийного производства оружия.

Источник : The Times

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