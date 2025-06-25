Історичний документ: оприлюднено статут Спецтрибуналу для Росії

Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України оприлюднено в остаточній редакції.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

Статут Спецтрибуналу — що це

– Сьогодні можемо презентувати результат. Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну, – наголосила вона.

Мудра зауважила, що документ опубліковано на сайті Комітету міністрів Ради Європи, і стисло розтлумачила ключові його положення:

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Жодних імунітетів для агресорів

За її словами, у статуті немає жодної згадки про персональні імунітети, що дозволить висунути обвинувачення чинним очільникам РФ, так званій трійці. Водночас винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як “трійка” позбудеться посад.

Повністю міжнародна юрисдикція

Спецтрибунал для Росії матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Злочин агресії — визначено чітко

Мудра пояснює, що основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття — чітке. Відповідальність — невідворотна.

Співпраця з МКС, а не конкуренція

Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд, а доповнюватиме, оскільтки провадження можуть йти паралельно, а у випадку передання обвинуваченого до МКС — процес у Спецтрибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси

Також статут Спецтрибуналу включатиме механізм in absentia, який дозволить отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених, окрім чинної “трійки”, допоки вони при посадах. Це може стосуватися також політичного та військового керівництва Білорусі та КНДР.

Юридичне встановлення істини

– Створення Спецтрибуналу – це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку Росії ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг, – додала Мудра.

Сьогодні, 25 червня, президент Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе мають підписати у Страсбурзі угоду про створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів агресії РФ проти України.

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