ГУР поразило дорогостоящие компоненты ПВО С-400 Триумф в Крыму: видео боевой работы
Украинские разведчики атаковали российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.
Видео показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Уничтожение систем ПВО в Крыму — видео
Как говорится в сообщении, на кадры попала боевая работа по критически важным и ценным компонентам вражеского комплекса ПВО С-400 Триумф.
— Дроны спецподразделения Примары ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, — отметили в украинской военной разведке.
Как утверждают в ГУР Минобороны, под удар попали:
- две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- пусковая установка комплекса С-400.
Как отметили в Главном управлении разведки, радары выполняют роль глаз вражеской системы ПВО. Однако зенитные комплексы становятся небоеспособными без них.
Ранее Факты ICTV рассказывали технические характеристики российского ЗРК С-400 Триумф, цену и назначение установки.
По информации из открытых источников, стоимость этого комплекса ПВО составляет около $1,2 млрд.