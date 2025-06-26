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ГУР поразило дорогостоящие компоненты ПВО С-400 Триумф в Крыму: видео боевой работы

Удар по ЗРК С-400 Тріумф у Криму
Фото: Минобороны

Украинские разведчики атаковали российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Видео показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Уничтожение систем ПВО в Крыму — видео

Как говорится в сообщении, на кадры попала боевая работа по критически важным и ценным компонентам вражеского комплекса ПВО С-400 Триумф.

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— Дроны спецподразделения Примары ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, — отметили в украинской военной разведке.

Как утверждают в ГУР Минобороны, под удар попали:

  • две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;
  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;
  • пусковая установка комплекса С-400.

Как отметили в Главном управлении разведки, радары выполняют роль глаз вражеской системы ПВО. Однако зенитные комплексы становятся небоеспособными без них.

Ранее Факты ICTV рассказывали технические характеристики российского ЗРК С-400 Триумф, цену и назначение установки.

По информации из открытых источников, стоимость этого комплекса ПВО составляет около $1,2 млрд.

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