ГУР поразило дорогостоящие компоненты ПВО С-400 Триумф в Крыму: видео боевой работы

Украинские разведчики атаковали российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Видео показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Уничтожение систем ПВО в Крыму — видео

Как говорится в сообщении, на кадры попала боевая работа по критически важным и ценным компонентам вражеского комплекса ПВО С-400 Триумф.

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— Дроны спецподразделения Примары ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, — отметили в украинской военной разведке.

Как утверждают в ГУР Минобороны, под удар попали:

две многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковая установка комплекса С-400.

Как отметили в Главном управлении разведки, радары выполняют роль глаз вражеской системы ПВО. Однако зенитные комплексы становятся небоеспособными без них.

Ранее Факты ICTV рассказывали технические характеристики российского ЗРК С-400 Триумф, цену и назначение установки.

По информации из открытых источников, стоимость этого комплекса ПВО составляет около $1,2 млрд.

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