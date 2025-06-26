ГУР уразило коштовні компоненти ППО С-400 Тріумф у Криму: відео бойової роботи
Українські розвідники атакували російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.
Відео показали у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Знищення систем ППО у Криму – відео
Як йдеться у повідомленні, на кадри потрапила бойова робота по критично важливих і коштовних компонентах ворожого комплексу ППО С-400 Тріумф.
– Дрони спецпідрозділу Примари ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму, – зазначили в українській воєнній розвідці.
Як стверджують у ГУР Міноборони, під удар потрапили:
- дві багатофункціональні радіолокаційні станції (РЛС) управління 92Н2Е;
- дві РЛС виявлення 91Н6Е;
- пускова установка комплексу С-400.
Як зазначили у Головному управлінні розвідки, радари виконують роль очей ворожої системи ППО. Проте зенітні комплекси стають небоєздатними без них.
Раніше Факти ICTV розповідали технічні характеристики російського ЗРК С-400 Тріумф, ціну та призначення установки.
За інформацією з відкритих джерел, вартість цього комплексу ППО становить близько $1,2 млрд.