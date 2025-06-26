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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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ГУР уразило коштовні компоненти ППО С-400 Тріумф у Криму: відео бойової роботи

Удар по ЗРК С-400 Тріумф у Криму
Фото: Міноборони

Українські розвідники атакували російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

Відео показали у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Знищення систем ППО у Криму – відео

Як йдеться у повідомленні, на кадри потрапила бойова робота по критично важливих і коштовних компонентах ворожого комплексу ППО С-400 Тріумф.

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– Дрони спецпідрозділу Примари ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму, – зазначили в українській воєнній розвідці.

Як стверджують у ГУР Міноборони, під удар потрапили:

  • дві багатофункціональні радіолокаційні станції (РЛС) управління 92Н2Е;
  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
  • пускова установка комплексу С-400.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки, радари виконують роль очей ворожої системи ППО. Проте зенітні комплекси стають небоєздатними без них.

Раніше Факти ICTV розповідали технічні характеристики російського ЗРК С-400 Тріумф, ціну та призначення установки.

За інформацією з відкритих джерел, вартість цього комплексу ППО становить близько $1,2 млрд.

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