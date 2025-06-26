Дроны ГУР уничтожили склады ракетного топлива в Брянске

Ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны 26 июня нанесли точные удары по объектам обеспечения российских вооруженных сил в российском Брянске.

ГУР атаковала склады ракетного топлива в РФ

Атакованы склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов, принадлежащие 1061 центру материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

Согласно информации, полученной от информированных источников, для проведения операции были задействованы беспилотные летательные аппараты таких типов, как Бобер, Баклан и Обрий.

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— Поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске — это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии, — сообщил источник.

Местные Telegram-каналы и паблики также активно информировали о взрывах и последующем пожаре на нефтебазе в Брянске.

Напомним, в начале июня российские военные объекты и критическая инфраструктура подверглись серии ударов украинских дронов.

Были атакованы нефтебаза в Энгельсе, военный аэродром Дягилево, а также завод Прогресс в Мичуринске, который играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе России.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 25 июня, Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1 100 российских оккупантов на фронте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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