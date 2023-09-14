”Неуязвимый” Триумф: характеристики, цена и назначение ПВО, которую ВСУ поразили в Евпатории

Ночью 14 сентября вблизи временно оккупированной Евпатории украинские военные ударили по расположению российской системы ПВО Триумф. О технических характеристиках, цене и назначении установки — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристики ПВО Триумф

ПВО Триумф россияне называли неуязвимой, однако это оказалось не так, ведь ВСУ уничтожают эту установку не в первый раз. В прошлом году осенью украинские военные нанесли удар по ПВО Триумф. Также система С-400 Триумф была поражена в Крыму 23 августа 2023 года.

ПВО Триумф — российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Сейчас смотрят

Оккупанты говорили, что установка имеет “значительные” тактико-технические возможности. Также, по легенде россиян, Триумф называли единственной системой, которая якобы способна избирательно работать с использованием более четырех типов ракет, имеющих разную стартовую массу и дальность пуска, создавая эшелонированную оборону.

Сколько стоит ПВО Триумф

Российский комплекс ПВО С-400 Триумф, который украинские военные поразили 14 августа, стоит $1,2 млрд.

Назначение ПВО Триумф

ПВО Триумф — комплекс, который создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения.

Напомним, что ранее появились спутниковые снимки российской ПВО Триумф в Евпатории, которую поразили ВСУ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.