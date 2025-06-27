События ночи 27 июня: взрывы в Староконстантинове и атака Шахедов на Киев
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне использовали для поражения 796 дронов-камикадзе и осуществили 2752 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Взрывы в Староконстантинове 27 июня
Ночью 27 июня в Староконстантинове, что в Хмельницкой области, раздались взрывы. В час ночи стало известно о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
По данным мониторинговых телеграм-каналов, Староконстантинов атаковали ударные дроны и крылатые ракеты Калибр.
Взрывы в Запорожье
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ночью в Запорожье раздавались взрывы. Российские захватчики нанесли как минимум шесть ударов беспилотниками по Запорожью. Взрывами повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки беспилотников произошли пожары.
К счастью, люди не пострадали.
Атаки на Никопольщину
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью 27 июня продолжались атаки на Никопольский район. Россияне били по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам FPV-дронами.
Пострадали четыре человека, им оказывают помощь врачи.
Взрывами повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобиль, линия электропередач. Ночью в Днепропетровской области защитники неба уничтожили 5 вражеских БПЛА.
Взрывы в Киеве: атака беспилотников
Ночью Киев атаковали беспилотники. Об угрозе ударов БПЛА предупреждали Воздушные силы. В столице активно работала противовоздушная оборона.
О последствиях взрывов в Киеве пока не сообщается.
Атака дрона на Очаков
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, сегодня утром, 27 июня, в 04:38 российский враг атаковал дроном типа FPV акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.