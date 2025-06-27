Події ночі 27 червня: вибухи у Старокостянтинові та атака Шахедів на Київ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Вночі росіяни атакували Україну ударними дронами, ракетами та керованими авіабомбами. Вибухи лунали на Київщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, Полтавщині, Хмельниччині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Старокостянтинові 27 червня

Вночі 27 червня у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, лунали вибухи. О першій годині стало відомо про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

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За даними моніторингових телеграм-каналів, Старокостянтинів атакували ударні дрони та крилаті ракети Калібр.

Вибухи у Запоріжжі

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вночі лунали вибухи у Запоріжжі. Російські загарбники завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по Запоріжжю. Вибухами пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки безпілотників сталися пожежі.

На щастя, людей не зачепило.

Атаки на Нікопольщину

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі 27 червня тривали атаки на Нікопольський район. Росіяни били по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами.

Постраждали четверо людей, ними опікуються лікарі.

Вибухами пошкоджені амбулаторія, адміністративна будівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач. Вночі на Дніпропетровщині захисники неба знищили 5 ворожих БпЛА.

Вибухи в Києві: атака безпілотників

Вночі Київ атакували безпілотники. Про загрозу уданих БпЛА попереджали Повітряні сили. У столиці активно працювала протиповітряна оборона.

Про наслідки вибухів у Києві поки не повідомляється.

Атака дрона на Очаків

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, сьогодні вранці, 27 червня, о 04:38 російський ворог атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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