ВАКС выбирает меру пресечения вице-премьеру Чернышову

В эти минуты проходит судебное заседание по делу действующего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева.

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об отстранении действующего, назначении залога и избрании меры пресечения.

Об этом сообщает ВАКС в Telegram.

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Заседание суда по делу Алексея Чернышова

Алексей Чернышов прибыл на заседание ВАКС, которое предварительно перенесли с 25 на 27 июня.

— Я настроен абсолютно уверенно по этому делу. Я думаю, нам нужно набраться терпения, — заявил Чернышов перед судебным заседанием журналистам.

Кроме отстранения, НАБУ и САП направили в ВАКС ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн к Чернышову.

САП также требует возложить на чиновника ряд обязанностей:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и работы;

не отлучаться из населенного пункта без разрешения;

сдать загранпаспорта;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

В антикоррупционных органах отметили, что применение такой меры пресечения согласовывалось, исходя из рисков в деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях.

В частности, учли возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом меры пресечения подозреваемый обязан внести залог в течение пяти дней.

Если Чернышов не выполнит обязанность или нарушит условия, прокурор может обратиться с ходатайством об изменении меры на более строгую.

Напомним, Алексей Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

По информации НАБУ, на коррупционных махинациях в строительной сфере он получил неправомерную выгоду на общую сумму более 14,5 млн грн.

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