ВАКС выбирает меру пресечения вице-премьеру Чернышову
В эти минуты проходит судебное заседание по делу действующего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева.
НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об отстранении действующего, назначении залога и избрании меры пресечения.
Об этом сообщает ВАКС в Telegram.
Заседание суда по делу Алексея Чернышова
Алексей Чернышов прибыл на заседание ВАКС, которое предварительно перенесли с 25 на 27 июня.
— Я настроен абсолютно уверенно по этому делу. Я думаю, нам нужно набраться терпения, — заявил Чернышов перед судебным заседанием журналистам.
Кроме отстранения, НАБУ и САП направили в ВАКС ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн к Чернышову.
САП также требует возложить на чиновника ряд обязанностей:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- не отлучаться из населенного пункта без разрешения;
- сдать загранпаспорта;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;
- носить электронное средство контроля.
В антикоррупционных органах отметили, что применение такой меры пресечения согласовывалось, исходя из рисков в деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях.
В частности, учли возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
В случае определения судом меры пресечения подозреваемый обязан внести залог в течение пяти дней.
Если Чернышов не выполнит обязанность или нарушит условия, прокурор может обратиться с ходатайством об изменении меры на более строгую.
Напомним, Алексей Чернышов подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
По информации НАБУ, на коррупционных махинациях в строительной сфере он получил неправомерную выгоду на общую сумму более 14,5 млн грн.