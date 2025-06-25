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Дело против Чернышова: министр не явился в суд, заседание перенесли на 26 июня

Чернышов не явился в суд: подробности
Фото: Факти ICTV

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение меры пресечения для вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова на четверг, 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Чернышова в Facebook.

Почему Чернышов не явился в суд

Рассмотрение дела началось после 11 утра, но главного фигуранта в зале не было. Чернышов написал в Facebook, что просил перенести заседание из-за правительственных обязательств.

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По словам министра, среда — рабочий день Кабмина, где требуется его личное присутствие. Поэтому он заранее подал соответствующее ходатайство.

Чернишов-пост

Фото: скриншот Ictv

В суде появился только адвокат Чернышова, который также попросил отложить рассмотрение. Судья Виталий Крикливый перенес заседание на четверг, 26 июня, на 12:10.

Напомним, что следствие требует избрать Чернышову залог в 120 миллионов гривен без заключения под стражу.

В чем обвиняют Чернышова

23 июня НАБУ сообщило Чернышову о подозрении в злоупотреблении должностью и получении взяток.

Следователи выяснили, что киевский застройщик придумал схему для незаконного получения земельного участка под жилой проект.

Он договорился с тогдашним министром развития общин — из материалов дела понятно, что речь идет именно о Чернышове.

Министр вместе с заместителями и руководительницей госпредприятия организовал передачу участка нужной компании. Они сознательно занизили стоимость земли и сооружений почти в пять раз по сравнению с рыночной ценой.

Из-за такой махинации государство должно было потерять более миллиарда гривен — именно на столько занизили оценку имущества.

За услуги застройщик дал Чернышову огромные скидки на квартиры в уже построенных домах.

Вместо 30 тыс. грн за квадратный метр министр платил от 1 до 8 тысяч. Общая выгода составила более 14,5 млн грн.

Большинство незаконно купленных квартир уже арестованы по решению суда.

Остальных участников коррупционной схемы задержали ранее в этом месяце.

Трем назначили содержание под стражей с возможностью внести залог от 20 до 100 миллионов гривен, еще двум — только залог.

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