ВАКС обирає запобіжний захід віцепрем’єру Чернишову

У ці хвилини триває судове засідання у справі чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова.

НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України з посади, призначення застави та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє ВАКС у Telegram.

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Засідання суду у справі Олексія Чернишова

Олексій Чернишов прибув на засідання ВАКС, яке попередньо перенесли з 25 на 27 червня.

— Я налаштований абсолютно впевнено щодо цієї справи. Я думаю, нам треба набратися терпіння, – заявив Чернишов перед судовим засіданням журналістам.

Окрім відсторонення, НАБУ і САП скерували до ВАКС клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн до Чернишова.

САП також вимагає покладення на чиновника низки обов’язків:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

не відлучатися з населеного пункту без дозволу;

здати закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;

носити електронний засіб контролю.

В антикорупційних органах зауважили, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося, зважаючи на ризики у справі, а також враховуючи судову практику ВАКС в аналогічних випадках.

Зокрема, врахували повернення Чернишова до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести заставу впродовж п’яти днів.

Якщо Чернишов не виконає обов’язку або порушить умови, прокурор може звернутися з клопотанням про зміну заходу на більш суворий.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

За інформацією НАБУ, на корупційних оборудках у будівельній сфері він отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 14,5 млн грн.

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