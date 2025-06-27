ВАКС обирає запобіжний захід віцепрем’єру Чернишову
У ці хвилини триває судове засідання у справі чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова.
НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України з посади, призначення застави та обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє ВАКС у Telegram.
Засідання суду у справі Олексія Чернишова
Олексій Чернишов прибув на засідання ВАКС, яке попередньо перенесли з 25 на 27 червня.
— Я налаштований абсолютно впевнено щодо цієї справи. Я думаю, нам треба набратися терпіння, – заявив Чернишов перед судовим засіданням журналістам.
Окрім відсторонення, НАБУ і САП скерували до ВАКС клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн до Чернишова.
САП також вимагає покладення на чиновника низки обов’язків:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- не відлучатися з населеного пункту без дозволу;
- здати закордонні паспорти;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками;
- носити електронний засіб контролю.
В антикорупційних органах зауважили, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося, зважаючи на ризики у справі, а також враховуючи судову практику ВАКС в аналогічних випадках.
Зокрема, врахували повернення Чернишова до України та прибуття до НАБУ за викликом.
У разі визначення судом запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести заставу впродовж п’яти днів.
Якщо Чернишов не виконає обов’язку або порушить умови, прокурор може звернутися з клопотанням про зміну заходу на більш суворий.
Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.
За інформацією НАБУ, на корупційних оборудках у будівельній сфері він отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 14,5 млн грн.