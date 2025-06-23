Корупція в Мінрегіоні: Чернишову оголошено про підозру

Повідомлено про підозру чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, Олексію Чернишову в справі про масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозра віцепрем’єр-міністру України Чернишову – що відомо

За інформацією НАБУ і САП, віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

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Як зазначається, він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців України.

У НАБУ зазначили, що столичний забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

Тоді він звернувся до колишнього очільника Міністерства розвитку громад та територій, який спільно з державним секретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передання ділянки.

За даними слідства, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

Землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, щоб звести цю кількість до мінімуму, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

Саме таких збитків зазнала б держава у разі виконання оборудки. Однак цьому завадив арешт земельної ділянки. На більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Забудовник надав міністру та визначеним ним особам велику знижку на квартири у вже зведених житлових комплексах як “винагороду” за успішну реалізацію оборудки. Вартість становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн за кв. м за мінімальної ринкової ціни таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м.

За інформацією НАБУ, він отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 14,5 млн грн у вигляді знижки.

Як Чернишов відреагував на оголошену підозру

Сам Олексій Чернишов відреагував на оголошену йому підозру. Він зазначив, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ, який тривав понад 2 годин.

– Вдячний за коректне та поважне ставлення. Запевнив, що такий підхід є взаємним та підтвердив готовність до повної співпраці в юридичній площині. Ознайомлююся з усіма наданими документами, – розповів Чернишов.

У НАБУ наголосили, що дії колишнього міністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. Зараз вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Іншим учасникам оборудки про підозру повідомили раніше цього місяця. Суд обрав запобіжні заходи деяким з них. Трьом – тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двом – заставу.

Джерело : НАБУ, САП

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