Экспериментальный проект по сбиванию дронов: как присоединиться и сколько будут платить добровольцам ДФТО

В Украине запускают экспериментальный проект, направленный на усиление ПВО путем создания и привлечения групп противовоздушной защиты (ГПЗ), которые будут формироваться среди участников добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

Однако статус добровольцев ДФТО требует законодательного урегулирования, ведь они пока не считаются военнослужащими, заявила адвокат, управляющая Адвокатским бюро Анны Даниэль, кандидат юридических наук Анна Даниэль.

— Пока законодательно не будет определен статус ГПЗ и добровольцев в них, все заявления о “гарантиях как у военных” — это лишь декларации, — отметила она.

Как объяснила адвокат, без изменений в закон Украины О национальном сопротивлении, бюджетного законодательства и профильных нормативных актов, добровольцы ДФТО:

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не смогут получать стабильное денежное обеспечение;

не будут иметь прав на компенсации или страховые выплаты в случае ранения или гибели.

Факты ICTV разбирались, как можно присоединиться к инициативе, куда обращаться, какие требования, будут ли выдавать им оружие, какая ситуация с выплатами и статусом военнослужащего для добровольцев ДФТО, а также какие необходимы законодательные изменения.

Какими законодательными актами регулируется деятельность ДФТО

С началом полномасштабной агрессии России против Украины члены добровольческих формирований территориальных общин привлекаются противовоздушной защиты территории Украины в составе мобильных огневых групп.

Деятельность добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) предусмотрена:

законом Украины Об основах национального сопротивления №1702-ІХ;

постановлением Кабинета министров Украины Об утверждении Положения о добровольческих формированиях территориальных общин от 29.12.2021 №1449;

постановлением Кабинета министров Украины Об утверждении Порядка организации, обеспечения и проведения подготовки добровольческих формирований территориальных общин к выполнению задач территориальной обороны от 29.12.2021 №1447.

Как присоединиться к группам противовоздушной защиты и куда обращаться

19 июня 2025 года вступил в силу Порядок реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп ПВО, утвержденный постановлением Кабинета министров от 11 июня 2025 №699,

рассказала Фактам ICTV адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк.

В территориальной общине должно быть образовано добровольческое формирование из граждан Украины, которые в ней проживают.

Добровольческое формирование образуется собранием. Оно считается правомочным, если в нем принимают участие не менее пяти человек, а также командир воинской части Сил территориальной обороны ВСУ и представители органа местного самоуправления соответствующей территориальной общины.

По результатам собрания составляется протокол собрания инициативной группы о создании добровольческого формирования территориальной общины.

Среди прочего, в нем должна содержаться информация о решении об утверждении кандидата на должность командира добровольческого формирования, документы по которому направляются командиром воинской части Сил территориальной обороны ВСУ на прохождение специальной проверки в СБУ и Национальной полиции, рассказала Карплюк.

Согласно п. 13 Положения №1449, территориальная община в пределах территории ответственности может образовывать несколько добровольческих формирований с учетом имеющихся ресурсных и человеческих возможностей.

— Инициировать создание таких групп на соответствующей территории могут военные администрации, — утверждает адвокат.

То есть, чтобы присоединиться к группе противовоздушной обороны, для начала нужно выяснить в органе местного самоуправления (сельском, поселковом, городском совете) создано ли на соответствующей территории добровольческое формирование и вступить в него, отметила Карплюк.

По ее словам, присоединиться может гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий в общине, где действует добровольческое формирование, прошел медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку) и заключил контракт добровольца территориальной обороны.

Кого могут не допустить к участию в новосозданных ГПЗ

В состав добровольческого формирования не зачисляется лицо, которое было ранее осуждено к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Кроме этого, лицо не может быть членом добровольческого формирования в период:

прохождения военной службы;

службы в военном резерве ВСУ;

других образованных в соответствии с законом военных формированиях;

службы в правоохранительных органах.

Какие документы нужны для участников ДФТО

Лицо, изъявившее желание стать членом добровольческого формирования, подает заявление на имя командира добровольческого формирования.

В заявлении указывается фамилия и собственное имя лица, информация о регистрации места жительства (пребывания), образование, место работы или вид деятельности, сведения о военно-учетной специальности (при наличии), обоснование желания стать членом добровольческого формирования.

К заявлению прилагаются:

копии паспорта гражданина Украины;

военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);

документа с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему органу контроля и имеют отметку в паспорте);

медицинской справки для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы по форме 127/о.

Документы, прилагаемые к заявлению лица, изъявившего желание стать членом добровольческого формирования, могут быть получены путем информационного взаимодействия с соответствующими государственными органами.

Сколько времени нужно для принятия решения

Командир добровольческого формирования принимает решение о зачислении к членству в добровольческом формировании в течение семи рабочих дней или предоставляет лицу обоснованный отказ на основании критериев, определенных пунктами 16 и 17 Положения №1449 (совершение преступлений, прохождение военной службы, службы в правоохранительных органах), объяснила Лидия Карплюк.

Контракт добровольца территориальной обороны заключается сроком на три года. Учет таких граждан Украины ведется территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по территориальному принципу. В то же время командир ДФТО ведет именной список.

В случае образования групп ПВО в их состав включаются по письменным заявлениям члены ДФТО среди лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и прошедших соответствующую подготовку, согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, сказала Лидия Карплюк.

— Эти положения не распространяются на группы противовоздушной обороны с пилотируемыми воздушными суднами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены ДФТО, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям и имеют документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих пилотируемых воздушных суден, — отметила адвокат.

Как осуществляется подготовка таких групп ПВО

Подготовка групп ПВО осуществляется в соответствии с Порядком организации, обеспечения и проведения подготовки добровольческих формирований территориальных общин к выполнению задач территориальной обороны, утвержденного постановлением Кабинета министров от 29 декабря 2021 №1447.