Анна Даниэль, адвокат
Лидия Карплюк, адвокат
Экспериментальный проект по сбиванию дронов: как присоединиться и сколько будут платить добровольцам ДФТО
В Украине запускают экспериментальный проект, направленный на усиление ПВО путем создания и привлечения групп противовоздушной защиты (ГПЗ), которые будут формироваться среди участников добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).
Однако статус добровольцев ДФТО требует законодательного урегулирования, ведь они пока не считаются военнослужащими, заявила адвокат, управляющая Адвокатским бюро Анны Даниэль, кандидат юридических наук Анна Даниэль.
— Пока законодательно не будет определен статус ГПЗ и добровольцев в них, все заявления о “гарантиях как у военных” — это лишь декларации, — отметила она.
Как объяснила адвокат, без изменений в закон Украины О национальном сопротивлении, бюджетного законодательства и профильных нормативных актов, добровольцы ДФТО:
- не смогут получать стабильное денежное обеспечение;
- не будут иметь прав на компенсации или страховые выплаты в случае ранения или гибели.
Факты ICTV разбирались, как можно присоединиться к инициативе, куда обращаться, какие требования, будут ли выдавать им оружие, какая ситуация с выплатами и статусом военнослужащего для добровольцев ДФТО, а также какие необходимы законодательные изменения.
- Какими законодательными актами регулируется деятельность ДФТО
- Как присоединиться к группам противовоздушной защиты
- Кого могут не допустить к участию во вновь созданных ГПЗ
- Какие документы нужны для участников ДФТО
- Сколько времени нужно для принятия решения
- Как осуществляется подготовка таких групп ПВО
- Какое оружие смогут использовать и кому будут подчиняться
- Получат ли добровольцы ДФТО статус военнослужащего
- Какая ситуация с выплатами добровольцам ДФТО
- Какие документы требуют изменений и кто должен их инициировать
Какими законодательными актами регулируется деятельность ДФТО
С началом полномасштабной агрессии России против Украины члены добровольческих формирований территориальных общин привлекаются противовоздушной защиты территории Украины в составе мобильных огневых групп.
Деятельность добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) предусмотрена:
- законом Украины Об основах национального сопротивления №1702-ІХ;
- постановлением Кабинета министров Украины Об утверждении Положения о добровольческих формированиях территориальных общин от 29.12.2021 №1449;
- постановлением Кабинета министров Украины Об утверждении Порядка организации, обеспечения и проведения подготовки добровольческих формирований территориальных общин к выполнению задач территориальной обороны от 29.12.2021 №1447.
Как присоединиться к группам противовоздушной защиты и куда обращаться
19 июня 2025 года вступил в силу Порядок реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп ПВО, утвержденный постановлением Кабинета министров от 11 июня 2025 №699,
рассказала Фактам ICTV адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк.
В территориальной общине должно быть образовано добровольческое формирование из граждан Украины, которые в ней проживают.
Добровольческое формирование образуется собранием. Оно считается правомочным, если в нем принимают участие не менее пяти человек, а также командир воинской части Сил территориальной обороны ВСУ и представители органа местного самоуправления соответствующей территориальной общины.
По результатам собрания составляется протокол собрания инициативной группы о создании добровольческого формирования территориальной общины.
Среди прочего, в нем должна содержаться информация о решении об утверждении кандидата на должность командира добровольческого формирования, документы по которому направляются командиром воинской части Сил территориальной обороны ВСУ на прохождение специальной проверки в СБУ и Национальной полиции, рассказала Карплюк.
Согласно п. 13 Положения №1449, территориальная община в пределах территории ответственности может образовывать несколько добровольческих формирований с учетом имеющихся ресурсных и человеческих возможностей.
— Инициировать создание таких групп на соответствующей территории могут военные администрации, — утверждает адвокат.
То есть, чтобы присоединиться к группе противовоздушной обороны, для начала нужно выяснить в органе местного самоуправления (сельском, поселковом, городском совете) создано ли на соответствующей территории добровольческое формирование и вступить в него, отметила Карплюк.
По ее словам, присоединиться может гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий в общине, где действует добровольческое формирование, прошел медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку) и заключил контракт добровольца территориальной обороны.
Кого могут не допустить к участию в новосозданных ГПЗ
В состав добровольческого формирования не зачисляется лицо, которое было ранее осуждено к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.
Кроме этого, лицо не может быть членом добровольческого формирования в период:
- прохождения военной службы;
- службы в военном резерве ВСУ;
- других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
- службы в правоохранительных органах.
Какие документы нужны для участников ДФТО
Лицо, изъявившее желание стать членом добровольческого формирования, подает заявление на имя командира добровольческого формирования.
В заявлении указывается фамилия и собственное имя лица, информация о регистрации места жительства (пребывания), образование, место работы или вид деятельности, сведения о военно-учетной специальности (при наличии), обоснование желания стать членом добровольческого формирования.
К заявлению прилагаются:
- копии паспорта гражданина Украины;
- военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин);
- документа с указанием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему органу контроля и имеют отметку в паспорте);
- медицинской справки для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы по форме 127/о.
Документы, прилагаемые к заявлению лица, изъявившего желание стать членом добровольческого формирования, могут быть получены путем информационного взаимодействия с соответствующими государственными органами.
Сколько времени нужно для принятия решения
Командир добровольческого формирования принимает решение о зачислении к членству в добровольческом формировании в течение семи рабочих дней или предоставляет лицу обоснованный отказ на основании критериев, определенных пунктами 16 и 17 Положения №1449 (совершение преступлений, прохождение военной службы, службы в правоохранительных органах), объяснила Лидия Карплюк.
Контракт добровольца территориальной обороны заключается сроком на три года. Учет таких граждан Украины ведется территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по территориальному принципу. В то же время командир ДФТО ведет именной список.
В случае образования групп ПВО в их состав включаются по письменным заявлениям члены ДФТО среди лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и прошедших соответствующую подготовку, согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, сказала Лидия Карплюк.
— Эти положения не распространяются на группы противовоздушной обороны с пилотируемыми воздушными суднами, в состав которых включаются по письменным заявлениям члены ДФТО, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям и имеют документы, подтверждающие право на выполнение соответствующих функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих пилотируемых воздушных суден, — отметила адвокат.
Как осуществляется подготовка таких групп ПВО
Подготовка групп ПВО осуществляется в соответствии с Порядком организации, обеспечения и проведения подготовки добровольческих формирований территориальных общин к выполнению задач территориальной обороны, утвержденного постановлением Кабинета министров от 29 декабря 2021 №1447.
Кроме этого, к подготовке групп ПВО могут привлекаться центры подготовки граждан к национальному сопротивлению в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 18 апреля 2025 №478 О функционировании центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Внешние пилоты (операторы) БПЛА, которые входят в состав групп ПВО, должны получить сертификат внешнего пилота, согласно постановлению Кабинета министров от 1 октября 2024 №1129.
— Это требование не применяется в течение 45 дней со дня начала реализации экспериментального проекта, — объяснила Лидия Карплюк.
Какое оружие смогут использовать и кому будут подчиняться
Обеспечение материально-техническими средствами и финансирование деятельности групп противовоздушной обороны осуществляется в соответствии с законом Украины Об основах национального сопротивления и Положением №1449 за счет государственного и местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством, рассказала Лидия Карплюк.
По ее словам, обеспечение группы ПВО оружием и боеприпасами, другой военной техникой, горюче-смазочными материалами осуществляется воинской частью Сил территориальной обороны или Воздушных Сил ВСУ в порядке, установленном Минобороны.
Члены групп ПВО во время защиты неба имеют право использовать собственные транспортные средства, личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения, боеприпасы и оборудование, согласно постановлению Кабинета министров от 29 декабря 2021 №1448.
Кроме этого, группы ПВО имеют право на использование технических средств (беспилотных систем, пилотируемых воздушных судов, средств визуального, оптико- электронного или радиолокационного наблюдения, связи, навигационного обеспечения) для выявления, сопровождения, оповещения или нейтрализации БпЛА, применяемых государством-агрессором, полученных воинскими частями Сил ТрО ВСУ.
Такие группы ПВО будут находиться в структуре ДФТО, а деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил ТрО ВСУ по территориальному принципу, подчеркнула адвокат.
Получат ли добровольцы ДФТО статус военнослужащего
Сейчас инициатива по созданию групп противовоздушной защиты среди участников ДФТО требует четкой правовой базы, ведь нынешнее законодательство не предусматривает полного социального обеспечения или денежного содержания для таких добровольцев на уровне военнослужащих, заявила Фактам ICTV адвокат, управляющая Адвокатским бюро Анны Даниэль, кандидат юридических наук Анна Даниэль.
Она объяснила, что по действующему законодательству добровольцы ДФТО не являются военнослужащими. Эту информацию подтвердили в воинской части А1155 в ответ на запрос Фактов ICTV в Министерство обороны Украины.
— Членство в ДФТО не освобождает от обязанности прохождения срочной военной службы/по призыву по мобилизации, в частности в Силы ТрО ВСУ, на особый период/по призыву лиц офицерского состава/лиц из числа резервистов в особый период (п. 6, 7 Постановления №1449), — отметили в воинской части.
По словам Анны Даниэль, во время мобилизации добровольцы территориальной обороны, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе в военное время и имеют военно-учетную специальность, при необходимости призываются для комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ и других составляющих Сил обороны по территориальному принципу.
Кроме этого, Кодекс законов о труде Украины не содержит прописанных гарантий в отношении работников, вступивших в добровольческие формирования территориальных общин, отмечают в воинской части А1155.
Согласно ч. 2 ст. 24 закона Украины Об основах национального сопротивления, на членов ДФТО во время участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных общин и выполнения задач теробороны распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, добавили там.
— С целью урегулирования правового статуса добровольца территориальной обороны утвержден приказ Министерства обороны от 07.03.2022 №84 Об утверждении формы контракта добровольца территориальной обороны и удостоверения добровольца территориальной обороны, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 07.03.2022, — говорится в сообщении.
Какая ситуация с выплатами добровольцам ДФТО
Обеспечение материально-техническими средствами и финансирование деятельности добровольческих формирований осуществляются за счет государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников — это определено постановлением Кабинета министров №1449.
По состоянию на сегодня, порядок выплаты заработной платы (поощрения) членам ДФТО за счет государственного и местных бюджетов нормативно-правовыми актами не урегулирован, ответили в воинской части А1155.
Там отмечают, что на членов добровольческих формирований территориальных общин из состава групп противовоздушной защиты не распространяются нормы постановления Кабинета министров от 30 августа 2017 №704 О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц и приказа Министерства обороны Украины от 07.06.2018 года №260 Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.
Они лишь упорядочивают порядок и условия начисления денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Поэтому размер и условия выплаты денежного вознаграждения членам групп противовоздушной защиты на данный момент не определены, отмечают в воинской части.
В то же время соответствующие расходы на выплату денежного вознаграждения членам добровольческих формирований территориальных общин из состава групп ПВО не запрещено осуществлять за счет местных бюджетов, отмечается в ответе на запрос Фактов ICTV.
В мирное время добровольцы ДФТО не получают денежного обеспечения или социальных гарантий, если не будут внесены соответствующие законодательные изменения, обратила внимание Анна Даниэль.
Какие документы требуют изменений и кто должен их инициировать
Адвокат перечислила, какие нужны законодательные изменения для урегулирования ситуации. Это касается таких документов:
- закона Украины Об основах национального сопротивления, в котором нужно внести отдельную статью или раздел, который бы регулировал деятельность добровольцев в группах ПВО, их подчинение и контрактную форму службы, определение объема социальных гарантий (льготы, страхование и денежное обеспечение);
- закона Украины О воинской обязанности и военной службе, в котором следует добавить специальный статус для добровольцев в ПВО — как лица, выполняющие задачи в условиях особого периода, подобно добровольческим батальонам в 2014- 2015 годах;
- Бюджетного кодекса Украины и закона о Госбюджете, где нужно предусмотреть отдельную программу для финансирования таких формирований (денежное обеспечение, техническое оснащение, страхование и прочее).
По словам адвоката Анны Даниэль, такие изменения должны инициировать:
- Кабинет министров — как главный разработчик законодательных инициатив в сфере безопасности;
- Министерство обороны — как ведомство, координирующее деятельность территориальной обороны.
- Министерство финансов — для согласования финансирования;
- народные депутаты (комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) — как ключевой орган, который готовит и поддерживает такие законопроекты в Верховной Раде.
Чтобы добровольцы ГПЗ имели социальные гарантии, им нужно предоставить статус лиц, выполняющих обязанности в условиях правового режима военного положения — с правами, приближенными к военнослужащим, подчеркнула адвокат.
Кроме этого, нужно заключить контракты с Министерством обороны Украины или ТрО о прохождении службы на условиях ПВО, даже если они не будут частью Вооруженных сил Украины.
В то же время адвокат предложила предусмотреть отдельный правовой механизм страхования, соцзащиты и льгот, с возможностью зачисления времени службы в ГПЗ в льготный стаж.
— Поэтому сейчас нужен комплексный законопроект. Инициатива должна идти от Кабмина, Минобороны и поддерживаться парламентским комитетом по вопросам обороны, — резюмировала Анна Даниэль.