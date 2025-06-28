Анна Даніель, адвокат
Лідія Карплюк, адвокат
Експериментальний проєкт зі збиття дронів: як долучитися і скільки платитимуть добровольцям ДФТГ
В Україні запускають експериментальний проєкт, спрямований на посилення ППО шляхом створення і залучення груп протиповітряного захисту (ГПЗ), які формуватимуться серед учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
Проте статус добровольців ДФТГ потребує законодавчого врегулювання, адже вони наразі не вважаються військовослужбовцями, заявила адвокат, керуюча Адвокатським бюро Анни Даніель, кандидат юридичних наук Анна Даніель.
– Поки законодавчо не буде визначено статус ГПЗ та добровольців у них, усі заяви про “гарантії як у військових” – це лише декларації, – зазначила вона.
Як пояснила адвокат, без змін до закону України Про національний спротив, бюджетного законодавства та профільних нормативних актів, добровольці ДФТГ:
- не зможуть отримувати стабільне грошове забезпечення;
- не матимуть прав на компенсації чи страхові виплати у разі поранення чи загибелі.
Факти ICTV розбиралися, як можна доєднатися до ініціативи, куди звертатися, які вимоги, чи видаватимуть зброю, яка ситуація з виплатами та статусом військовослужбовця для добровольців ДФТГ, а також які необхідні законодавчі зміни.
- Якими законодавчими актами регулюється діяльність ДФТГ
- Як доєднатися до груп протиповітряного захисту
- Кого можуть не допустити до участі в новостворених ГПЗ
- Які документи потрібні для учасників ДФТГ
- Скільки часу потрібно для ухвалення рішення
- Як здійснюється підготовка таких груп ППО
- Яку зброю зможуть використовувати і кому підпорядковуватимуться
- Чи отримають добровольці ДФТГ статус військовослужбовця
- Яка ситуація з виплатами добровольцям ДФТГ
- Які документи потребують змін та хто має їх ініціювати
Якими законодавчими актами регулюється діяльність ДФТГ
З початком повномасштабної агресії Росії проти України члени добровольчих формувань територіальних громад залучаються протиповітряного захисту території України у складі мобільних вогневих груп.
Діяльність добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) передбачена:
- законом України Про основи національного спротиву №1702-ІХ;
- постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад від 29.12.2021 №1449;
- постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони від 29.12.2021 №1447.
Як доєднатися до груп протиповітряного захисту та куди звертатися
19 червня 2025 року набрав чинності Порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп ППО, затверджений постановою Кабінету міністрів від 11 червня 2025 р. №699, розповіла Фактам ICTV адвокат, партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк.
У територіальній громаді має бути утворене добровольче формування з громадян України, які у ній проживають.
Добровольче формування утворюється зборами. Вони вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як п’ять осіб, а також командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ та представники органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.
За результатами зборів складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади.
Серед іншого, у ньому має міститися інформація про рішення щодо затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування, документи щодо якого надсилаються командиром військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ на проходження спеціальної перевірки у СБУ і Національній поліції, розповіла Карплюк.
Згідно з п. 13 Положення №1449, територіальна громада в межах території відповідальності може утворювати декілька добровольчих формувань з урахуванням наявних ресурсних і людських можливостей.
– Ініціювати утворення таких груп на відповідній території можуть військові адміністрації, – стверджує адвокат.
Тобто, щоб доєднатися до групи протиповітряної оборони, для початку потрібно зʼясувати в органі місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді) чи утворено на відповідній території добровольче формування та вступити до нього, зазначила Карплюк.
За її словами, долучитися може громадянин України віком від 18 років, який проживає у громаді, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний і психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони.
Кого можуть не допустити до участі в новостворених ГПЗ
До складу добровольчого формування не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.
Крім цього, особа не може бути членом добровольчого формування у період:
- проходження військової служби;
- служби у військовому резерві ЗСУ;
- інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;
- служби в правоохоронних органах.
Які документи потрібні для учасників ДФТГ
Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування.
У заяві зазначається прізвище та власне ім’я особи, інформація про реєстрацію місця проживання (перебування), освіту, місце роботи або вид діяльності, відомості про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.
До заяви додаються:
- копії паспорта громадянина України;
- військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок);
- документа із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному органу контролю і мають відмітку в паспорті);
- медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 127/о.
Документи, що додаються до заяви особи, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, можуть бути отримані шляхом інформаційної взаємодії з відповідними державними органами.
Скільки часу потрібно для ухвалення рішення
Командир добровольчого формування ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову на підставі критеріїв, визначених пунктами 16 та 17 Положення №1449 (Вчинення злочинів, проходження військової служби, служби в правоохоронних органах), пояснила Лідія Карплюк.
Контракт добровольця територіальної оборони укладається терміном на три роки. Облік таких громадян України ведеться територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за територіальним принципом. Водночас командир ДФТГ веде іменний список.
У разі утворення груп ППО до їхнього складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ серед осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли відповідну підготовку, згідно з законом України Про військовий обов’язок і військову службу, сказала Лідія Карплюк.
– Ці положення не поширюються на групи протиповітряної оборони з пілотованими повітряними суднами, до складу яких включаються за письмовими заявами члени ДФТГ, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають документи, що підтверджують право на виконання відповідних функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних пілотованих повітряних суден, – зазначила адвокат.
Як здійснюється підготовка таких груп ППО
Підготовка груп ППО здійснюється відповідно до Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 р. №1447.
Крім цього, до підготовки груп ППО можуть залучатися центри підготовки громадян до національного спротиву відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 квітня 2025 р. №478 Про функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву.
Зовнішні пілоти (оператори) БпЛА, які входять до складу груп ППО, повинні отримати сертифікат зовнішнього пілота, згідно з постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня 2024 р. №1129.
– Ця вимога не застосовується протягом 45 днів з дня початку реалізації експериментального проєкту, – пояснила Лідія Карплюк.
Яку зброю зможуть використовувати і кому підпорядковуватимуться
Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності груп протиповітряної оборони здійснюється відповідно до закону України Про основи національного спротиву та Положення №1449 коштом державного і місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, розповіла Лідія Карплюк.
За її словами, забезпечення групи ППО зброєю та боєприпасами, іншою військовою технікою, пально-мастильними матеріалами здійснюється військовою частиною Сил територіальної оборони або Повітряних Сил ЗСУ в порядку, встановленому Міноборони.
Члени груп ППО під час захисту неба мають право використовувати власні транспортні засоби, особисту мисливську та стрілецьку зброю, інші види озброєння, боєприпаси та обладнання, згідно з постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 р. №1448.
Крім цього, групи ППО мають право на використання технічних засобів (безпілотних систем, пілотованих повітряних суден, засобів візуального, оптико-електронного або радіолокаційного спостереження, зв’язку, навігаційного забезпечення) для виявлення, супроводу, оповіщення або нейтралізації БпЛА, що застосовуються державою-агресором, отриманих військовими частинами Сил ТрО ЗСУ.
Такі групи ППО перебуватимуть в структурі ДФТГ, а діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил ТрО ЗСУ за територіальним принципом, наголосила адвокат.
Чи отримають добровольці ДФТГ статус військовослужбовця
Наразі ініціатива щодо створення груп протиповітряного захисту серед учасників ДФТГ потребує чіткої правової бази, адже нинішнє законодавство не передбачає повного соціального забезпечення чи грошового утримання для таких добровольців на рівні військовослужбовців, заявила Фактам ICTV адвокат, керуюча Адвокатським бюро Анни Даніель, кандидат юридичних наук Анна Даніель.
Вона пояснила, що за чинним законодавством добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями. Цю інформацію підтвердили у військовій частині А1155 у відповідь на запит Фактів ICTV до Міністерства оборони України.
– Членство у ДФТГ не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби/за призовом під час мобілізації, зокрема до Сил ТрО ЗСУ, на особливий період/за призовом осіб офіцерського складу/осіб з-поміж резервістів в особливий період (п. 6, 7 Постанови №1449), – зазначили у військовій частині.
За словами Анни Даніель, під час мобілізації добровольці територіальної оборони, які за станом здоров’я придатні до військової служби у воєнний час та мають військово-облікову спеціальність, за потреби призиваються для комплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ та інших складників Сил оборони за територіальним принципом.
Крім цього, Кодекс законів про працю України не містить прописаних гарантій щодо працівників, які вступили до добровольчих формувань територіальних громад, зазначають у військовій частині А1155.
Згідно з ч. 2 ст. 24 закону України Про основи національного спротиву, на членів ДФТГ під час участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад і виконання завдань тероборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, додали там.
– З метою врегулювання правового статусу добровольця територіальної оборони затверджено наказ Міністерства оборони від 07.03.2022 №84 Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.03.2022, – йдеться у повідомленні.
Яка ситуація з виплатами добровольцям ДФТГ
Забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансування діяльності добровольчих формувань здійснюються коштом державного і місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел – це визначено постановою Кабінету міністрів №1449.
Станом на сьогодні, порядок виплати заробітної плати (заохочення) членам ДФТГ коштом державного та місцевих бюджетів нормативно-правовими актами не врегульовано, відповіли у військовій частині А1155.
Там зазначають, що на членів добровольчих формувань територіальних громад зі складу груп протиповітряного захисту не поширюються норми постанови Кабінету міністрів від 30 серпня 2017 р. №704 Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб та наказу Міністерства оборони України від 07.06.2018 року №260 Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.
Вони лише впорядковують порядок та умови нарахування грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Тому розмір та умови виплати грошової винагороди членам груп протиповітряного захисту натепер не визначені, зазначають у військовій частині.
Водночас відповідні видатки на виплату грошової винагороди членам добровольчих формувань територіальних громад зі складу груп ППО не заборонено здійснювати коштом місцевих бюджетів, наголошується у відповіді на запит Фактів ICTV.
У мирний час добровольці ДФТГ не отримують грошового забезпечення чи соціальних гарантій, якщо не будуть внесені відповідні законодавчі зміни, звернула увагу Анна Даніель.
Які документи потребують змін та хто має їх ініціювати
Адвокат перерахувала, які потрібні законодавчі зміни для врегулювання ситуації. Це стосується таких документів:
- закону України Про основи національного спротиву, в якому потрібно внести окрему статтю або розділ, який би регулював діяльність добровольців у групах ППО, їхнє підпорядкування та контрактну форму служби, визначення обсягу соціальних гарантій (пільги, страхування та грошове забезпечення).
- закону України Про військовий обов’язок і військову службу, в якому варто додати спеціальний статус для добровольців у ППО – як особи, які виконують завдання в умовах особливого періоду, подібно до добровольчих батальйонів у 2014–2015 роках.
- Бюджетного кодексу України та закону про Держбюджет, де потрібно передбачити окрему програму для фінансування таких формувань (грошове забезпечення, технічне оснащення, страхування та інше).
За словами адвоката Анни Даніель, такі зміни мають ініціювати:
- Кабінет міністрів – як головний розробник законодавчих ініціатив у сфері безпеки;
- Міністерство оборони – як відомство, що координує діяльність територіальної оборони.
- Міністерство фінансів – для погодження фінансування;
- народні депутати (комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки) – як ключовий орган, що готує і підтримує такі законопроєкти у Верховній Раді.
Щоб добровольці ГПЗ мали соціальні гарантії, їм потрібно надати статус осіб, які виконують обов’язки в умовах правового режиму воєнного стану – із правами, наближеними до військовослужбовців, наголосила адвокат.
Крім цього, потрібно укласти контракти з Міністерством оборони України або ТрО про проходження служби на умовах ППО, навіть якщо вони не будуть частиною Збройних сил України.
Водночас адвокат запропонувала передбачити окремий правовий механізм страхування, соцзахисту та пільг, з можливістю зарахування часу служби у ГПЗ до пільгового стажу.
– Тож зараз потрібен комплексний законопроєкт. Ініціатива має йти від Кабміну, Міноборони та підтримуватися парламентським комітетом з питань оборони, – резюмувала Анна Даніель.