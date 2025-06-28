Експериментальний проєкт зі збиття дронів: як долучитися і скільки платитимуть добровольцям ДФТГ

В Україні запускають експериментальний проєкт, спрямований на посилення ППО шляхом створення і залучення груп протиповітряного захисту (ГПЗ), які формуватимуться серед учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Проте статус добровольців ДФТГ потребує законодавчого врегулювання, адже вони наразі не вважаються військовослужбовцями, заявила адвокат, керуюча Адвокатським бюро Анни Даніель, кандидат юридичних наук Анна Даніель.

– Поки законодавчо не буде визначено статус ГПЗ та добровольців у них, усі заяви про “гарантії як у військових” – це лише декларації, – зазначила вона.

Як пояснила адвокат, без змін до закону України Про національний спротив, бюджетного законодавства та профільних нормативних актів, добровольці ДФТГ:

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не зможуть отримувати стабільне грошове забезпечення;

не матимуть прав на компенсації чи страхові виплати у разі поранення чи загибелі.

Факти ICTV розбиралися, як можна доєднатися до ініціативи, куди звертатися, які вимоги, чи видаватимуть зброю, яка ситуація з виплатами та статусом військовослужбовця для добровольців ДФТГ, а також які необхідні законодавчі зміни.

Якими законодавчими актами регулюється діяльність ДФТГ

З початком повномасштабної агресії Росії проти України члени добровольчих формувань територіальних громад залучаються протиповітряного захисту території України у складі мобільних вогневих груп.

Діяльність добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) передбачена:

законом України Про основи національного спротиву №1702-ІХ;

постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад від 29.12.2021 №1449;

постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони від 29.12.2021 №1447.

Як доєднатися до груп протиповітряного захисту та куди звертатися

19 червня 2025 року набрав чинності Порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп ППО, затверджений постановою Кабінету міністрів від 11 червня 2025 р. №699, розповіла Фактам ICTV адвокат, партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк.

У територіальній громаді має бути утворене добровольче формування з громадян України, які у ній проживають.

Добровольче формування утворюється зборами. Вони вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як п’ять осіб, а також командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ та представники органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

За результатами зборів складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади.

Серед іншого, у ньому має міститися інформація про рішення щодо затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування, документи щодо якого надсилаються командиром військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ на проходження спеціальної перевірки у СБУ і Національній поліції, розповіла Карплюк.

Згідно з п. 13 Положення №1449, територіальна громада в межах території відповідальності може утворювати декілька добровольчих формувань з урахуванням наявних ресурсних і людських можливостей.

– Ініціювати утворення таких груп на відповідній території можуть військові адміністрації, – стверджує адвокат.

Тобто, щоб доєднатися до групи протиповітряної оборони, для початку потрібно зʼясувати в органі місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді) чи утворено на відповідній території добровольче формування та вступити до нього, зазначила Карплюк.

За її словами, долучитися може громадянин України віком від 18 років, який проживає у громаді, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний і психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони.

Кого можуть не допустити до участі в новостворених ГПЗ

До складу добровольчого формування не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Крім цього, особа не може бути членом добровольчого формування у період:

проходження військової служби;

служби у військовому резерві ЗСУ;

інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

служби в правоохоронних органах.

Які документи потрібні для учасників ДФТГ

Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування.

У заяві зазначається прізвище та власне ім’я особи, інформація про реєстрацію місця проживання (перебування), освіту, місце роботи або вид діяльності, відомості про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.

До заяви додаються:

копії паспорта громадянина України;

військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок);

документа із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному органу контролю і мають відмітку в паспорті);

медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 127/о.

Документи, що додаються до заяви особи, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, можуть бути отримані шляхом інформаційної взаємодії з відповідними державними органами.

Скільки часу потрібно для ухвалення рішення

Командир добровольчого формування ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову на підставі критеріїв, визначених пунктами 16 та 17 Положення №1449 (Вчинення злочинів, проходження військової служби, служби в правоохоронних органах), пояснила Лідія Карплюк.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається терміном на три роки. Облік таких громадян України ведеться територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за територіальним принципом. Водночас командир ДФТГ веде іменний список.

У разі утворення груп ППО до їхнього складу включаються за письмовими заявами члени ДФТГ серед осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та пройшли відповідну підготовку, згідно з законом України Про військовий обов’язок і військову службу, сказала Лідія Карплюк.

– Ці положення не поширюються на групи протиповітряної оборони з пілотованими повітряними суднами, до складу яких включаються за письмовими заявами члени ДФТГ, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають документи, що підтверджують право на виконання відповідних функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних пілотованих повітряних суден, – зазначила адвокат.

Як здійснюється підготовка таких груп ППО

Підготовка груп ППО здійснюється відповідно до Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 р. №1447.