РФ перебросила ближе к Украине два десятка танков Т-62 – ГУР

Командование армии РФ прибегает к массовому расконсервированию устаревшей бронетехники из-за масштабных безвозвратных потерь вооружения и техники в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62

По данным украинской разведки, после истощения резервов военной техники 1970-х годов выпуска РФ начала активно возвращать в эксплуатацию еще более старые образцы — в частности, танки типа Т-62, приняты на вооружение еще в начале 60-х.

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— Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов Восточного военного округа, — говорится в сообщении.

В частности, 27 июня ГУР зафиксировало переброску 21 танка Т-62 из Восточного военного округа в европейскую часть РФ.

Там отмечают, что техническое состояние большинства этих танков неудовлетворительное, поскольку они десятилетиями хранились под открытым небом и без технического обслуживания.

Враг вынужден применять Т-62 из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, поскольку российский ОПК сталкивается с нехваткой промышленных мощностей и дефицитом импортных высокотехнологичных компонентов.

— На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций, — добавили в ГУР.

Информация о том, что Россия массово снимает с консервации советские танки Т-62, появилась еще в начале полномасштабного вторжения. И эксперы еще тогда критиковали модернизацию брони этой техники, которая не выдерживает ударов современных средств поражения.

По данным аналитической группы Oryx на конец мая 2025 года, российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли не менее 4 тыс. танков.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

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