РФ перекинула ближче до України два десятки танків Т-62 – ГУР

Командування армії РФ вдається до масового розконсервування застарілої бронетехніки через масштабні безповоротні втрати озброєння та техніки у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

РФ перекидає на фронт застарілі Т-62

За даними української розвідки, після виснаження резервів війсьвої техніки 1970-х років випуску РФ почала активно повертати до експлуатації ще давніші зразки – зокрема, танки типу Т-62, прийняті на озброєння ще на початку 60-х.

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– Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103 бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в селищі Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів Східного військового округу, – мовиться у повідомленні.

Зокрема, 27 червня ГУР зафіксувало перекидання 21 танку Т-62 зі Східного воєнного округу до європейської частини РФ.

Там зауважують, що технічний стан більшості цих танків незадовільний, оскільки вони десятиліттями зберігалися просто неба і без технічного обслуговування.

Ворог змушений застосувати Т-62 через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, оскільки російський ОПК стикається з браком промислових потужностей і дефіцитом імпортних високотехнологічних компонентів.

– На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій, – додали в ГУР.

Інформація про те, що Росія масово знімає з консервації радянські танки Т-62, з’явлася не на початку повномасштабного вторгнення. І експери ще тоді критикували модернізацію броні цієї техніки, яка не витримує ударів сучасних засобів ураження.

За даними аналітичної групи Oryx на кінець травня 2025 року, восійські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили щонайменше 4 тис. танків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

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