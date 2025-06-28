У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату у торговельному комплексі

У Харкові 33-річний місцевий мешканець погрожував підірвати гранату в одному з торговельних комплексів міста після конфлікту з незнайомцем.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

Як зазначили правоохоронці, чоловік повернувся на місце сварки вже з гранатою Ф-1 та запалом до неї і почав погрожувати присутнім вибухом.

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Поліцейські оперативно затримали порушника. З’ясувалося, що він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили ще одну гранату. Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція цих статей передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району Харківської області двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

У молодшого хлопчика – відкрита черепно-мозкова травма, а у 15-річного підлітка – опік кисті.

Обох дітей госпіталізували до лікарні. На місці вибуху працювали екстрені служби.

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