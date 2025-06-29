Часть Дрогобыча и населенных пунктов общины без света после ночной атаки
Ночью 29 июня армия России осуществила массированную атаку Украины Шахедами и ракетами. В частности, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Дрогобыче.
Об этом сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.
Дрогобыч частично без света: что известно
Кулиняк сообщил, что в результате вражеской атаки было зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры района. В части Дрогобыча пропала электроэнергия.
— Враг атаковал нас дронами и ракетами. Было много взрывов, к сожалению, есть попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар, — сообщил руководитель РВА.
Он отметил, что в части Дрогобыча возникла проблема с электроэнергией. Над восстановлением электроснабжения уже работают энергетики.
По его словам, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
В то же время в Дрогобычском городском совете сообщили, что ситуация на территории общины контролируется. В усиленном режиме работают все соответствующие службы.
— Просим граждан сохранять спокойствие и оставаться внимательными. Рекомендуем закрыть окна, — добавили в городском совете.
К слову, около трех часов ночи взрывы прогремели и во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об атаке дронами и крылатыми ракетами.