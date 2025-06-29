Частина Дрогобича та населених пунктів громади без світла після нічної атаки

Вночі 29 червня армія Росії здійснила масовану атаку України Шахедами та ракетами. Зокрема, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Дрогобичі.

Про це повідомив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Через обстріл у Дрогобичі електропостачання зникло

Кулиняк повідомив, що внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури району. В частині Дрогобича зникла електроенергія.

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– Ворог атакував нас дронами та ракетами. Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа, – повідомив керівник РВА.

Він зазначив, що в частині Дрогобича виникла проблема з електроенергією. Над відновленням електропостачання вже працюють енергетики.

За його словами, повідомлень про загиблих і постраждалих не надходило.

Водночас у Дрогобицькій міській раді повідомили, що ситуація на території громади контрольована. У посиленому режимі працюють всі відповідні служби.

– Просимо громадян зберігати спокій і залишатися уважними. Рекомендуємо зачинити вікна, – додали у міській раді.

До слова, близько третьої ночі вибухи пролунали й у Львові. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про атаку дронами та крилатими ракетами.

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