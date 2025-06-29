Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – нардеп

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп Роман Костенко, отметив, что таким образом глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Сам указ на сайте президента еще не обнародован.

Украина выходит из Оттавской конвенции

— Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин, — написал он.

По словам Костенко, это шаг, которого давно требовала реальность войны.

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Он отметил, что Россия не является стороной этой Конвенции и одновременно массово применяет мины против наших военных и гражданских.

– Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений, — добавил нардеп.

Роман Костенко сказал, что следующим шагом будет рассмотрение вопроса в Верховной Раде.

На данный момент парламенты всех стран НАТО и ЕС, граничащих с Россией — Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши, — одобрили выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ответ на угрозу со стороны РФ.

Последней это сделала Польша после принятия соответствующего решения 26 июня Сеймом страны.

Что такое Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была принята в декабре 1997 года в Канаде и вступила в силу в 1999 году-м.

Она запрещает использование противопехотных мин, обязывает уничтожить их запасы и разминировать загрязненные территории.

Документ подписали 164 страны. Среди тех, кто не присоединился, — США, Россия, Китай, Индия, Израиль, Пакистан, Северная Корея. Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию в 2005 году.

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