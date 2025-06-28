Литва объявила о выходе из договора о запрете противопехотных мин

Литва уведомила Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из договора о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Об этом вечером 27 июня написал в сети Х министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Выход Литвы из договора о запрете противопехотных мин

— Сегодня Литва официально уведомила генерального секретаря ООН о своем выходе из Договора о запрещении противопехотных мин. Это было нелегкое решение, — подчеркнул дипломат.

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По его словам, сейчас Россия является самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для всей Европы.

— Она ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО всеми эффективными военными средствами, — пояснил Будрис.

Литва не будет связанной с этим договором через полгода после этого сообщения.

На данный момент парламенты всех стран НАТО и ЕС, граничащих с Россией — Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши — одобрили выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, в ответ на угрозу со стороны РФ.

Последним это сделал 26 июня Сейм Польши.

Оттавская конвенция, запрещающая использование противопехотных мин как средства вооруженной борьбы, подписана 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала договор 18 мая 2005 года.

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