Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін – нардеп

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомив нардеп Роман Костенко, зазначивши, що так глава держави увів у дію відповідне рішення РНБО. Самого указу на сайті президента ще не оприлюднено.

Україна виходить із Оттавської конвенції

– Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін, – написав він.

За словами Костенка, це крок, якого давно вимагала реальність війни.

Зараз дивляться

Він зазначив, що Росія не є стороною цієї Конвенції і водночас масово застосовує міни проти наших військових і цивільних.

– Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень, – додав нардеп.

Роман Костенко сказав, що наступним кроком буде розгляд питання у Верховній Раді.

Нині парламенти всіх країн НАТО і ЄС, що межують із Росією – Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі, – схвалили вихід із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни, у відповідь на загрозу з боку РФ.

Останньою це зробила Польща після ухвалення відповідного рішення 26 червня Сеймом країни.

Що таке Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була ухвалена у грудні 1997 року в Канаді та набула чинності у 1999-му.

Вона забороняє використання протипіхотних мін, зобов’язує знищити їхні запаси та розмінувати забруднені території.

Документ підписали 164 країни. Серед тих, хто не приєднався, – США, Росія, Китай, Індія, Ізраїль, Пакистан, Північна Корея. Верховна Рада України ратифікувала конвенцію 2005 року.

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