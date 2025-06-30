Німеччина шукає системи ППО для України в Європі та США – глава МЗС Вадефуль

Німеччина йде всіма шляхами для того, щоб Україна могла отримати додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції в Україні.

Посилення співпраці між Німеччиною та Україною в обороні

Він наголосив, що Україна захищає не лише власні суверенітет на свободу, а і європейські.

Зараз дивляться

Сьогодні під час зустрічі із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою сторони домовилися про посилення співпраці в оборонній промисловості та про розвиток нових спільних українсько-німецьких підприємств. Німеччина хоче, щоб Україна сама швидше і більше виробляла озброєння.

– Ми йдемо всіма шляхами, які можливі. Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами, — заявив Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини також зауважив, що Берлін продовжить збільшувати підтримку України. Так, на 2025 рік у німецькому бюджеті заплановано майже 2 млрд євро на сучасну протиповітряну оборону та оснащення боєприпасами.

Більше ППО для України

Йоганн Вадефуль зазначив, що постійно обговорює з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, чи справді всі системи ППО, які є на озброєнні, потрібні самій Німеччині, чи деякі з них можна передати Україні.

– Ми намагаємося розмовляти зі США, і думаю, що і цим шляхом ми повинні йти, — заявив Йоганн Вадефуль.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Україна хоче розвивати власне виробництво систем ППО, а тому розраховує на допомогу партнерів, зокрема й Німеччини.

Нагадаємо, що на полях саміту НАТО зустрічалися президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Лідери говорили про системи протиповітряної оборони ЗРК Patriot для України. Обговорили перемовний процес, а також санкційний напрям.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.