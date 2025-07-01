Протидія російським дронам: Генштаб ЗСУ призначив комплексний аудит
Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усієї сфери протидії російським БпЛА.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
Аудит сфери протидії російським БпЛА – що сталося
Так, під час наради щодо протидії російським ударним БпЛА Генштаб розглянув потребу в поліпшенні матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів, проаналізував рівень ефективності роботи рекрутингових центрів для комплектування екіпажів.
За результатами наради Гнатов призначив провести комплексний аудит усіх складових протидії ворожим безпілотникам.
– Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця, – прокоментував ситуацію начальник Генштабу ЗСУ.
Він уточнив, що ця робота стане результативною тільки в тому разі, якщо консолідують зусилля усі складові, що беруть участь у ній.
Нагадаємо, в ніч на 19 червня РФ запустила по Україні 104 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.