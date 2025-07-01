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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Протидія російським дронам: Генштаб ЗСУ призначив комплексний аудит

Shahed
Фото: Getty Images

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усієї сфери протидії російським БпЛА. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

Аудит сфери протидії російським БпЛА – що сталося

Так, під час наради щодо протидії російським ударним БпЛА Генштаб розглянув потребу в поліпшенні матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів, проаналізував рівень ефективності роботи рекрутингових центрів для комплектування екіпажів.

Зараз дивляться

За результатами наради Гнатов призначив провести комплексний аудит усіх складових протидії ворожим безпілотникам. 

– Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця, – прокоментував ситуацію начальник Генштабу ЗСУ.

Він уточнив, що ця робота стане результативною тільки в тому разі, якщо консолідують зусилля усі складові, що беруть участь у ній. 

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Нагадаємо, в ніч на 19 червня РФ запустила по Україні 104 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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