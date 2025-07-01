Поступление 2025: что нужно сделать абитуриентам после 1 июля

1 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), которая продлится до 20 октября 2025 года.

Что нужно сделать абитуриентам после 1 июля 2025 года, чтобы правильно подать заявления на поступление — читайте в материале Фактов ICTV.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента в 2025 году

С 1 июля начался новый этап вступительной кампании 2025 в заведения высшего образования, профессионального предвысшего и профессионального образования. Для этого абитуриенты должны подать заявления через личные электронные кабинеты.

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Чтобы его зарегистрировать, необходимо войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

После этого необходимо выполнить следующие действия:

Ввести адрес электронной почты, который в дальнейшем будет служить логином для входа. Система автоматически проверит, не используется ли такой адрес уже кем-то другим. В случае дублирования появится сообщение, и потребуется выбрать другой уникальный логин.

После этого на указанную электронную почту придет письмо с уведомлением об успешном создании электронного кабинета абитуриента. Для подтверждения — пройдите по ссылке. Осуществить активацию необходимо в течение 15 минут с момента регистрации. После перехода появится сообщение Ваш аккаунт активирован, что означает успешное завершение этапа активации.

Чтобы завершить создание электронного кабинета, необходимо указать:

Один из сертификатов НМТ (указать год, PIN-код и номер). Если есть несколько сертификатов ЗНО/НМТ, то для регистрации достаточно одного, остальные можно добавить позже.

Тип, серию и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (в случае отсутствия НМТ).

Информацию из документа о предыдущем образовании (для подтверждения права на поступление).

Реквизиты документов, дающих право на особые условия поступления, если таковые имеются.

Обратите внимание, регистрация на поступление 2025 возможна, если аттестат был выдан не ранее 1998 года.

Документы, выданные до этой даты, не позволяют создать кабинет. В таком случае нужно подавать заявление лично в высшем учебном заведении (ВУЗ). Если сертификата НМТ нет, необходимо поставить соответствующую отметку и пройти регистрацию по другому документу.

Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов 2025 состоялась — что дальше?

После активации кабинета абитуриенту нужно внести личные данные, в частности:

номер мобильного телефона (в формате +380 или международном); цветную фотографию (3×4 см, JPG/JPEG, размером до 1 Мб); дополнительные сертификаты ВНО или НМТ других лет (при необходимости).

При наличии льгот, дающих право на особые условия участия во вступительной кампании, перед созданием электронного кабинета необходимо обратиться в ближайшее высшее учебное заведение с оригиналом документа, подтверждающего ваш статус. Сотрудники приемной комиссии внесут эти данные в систему.

В случае, если информация о льготе уже внесена в базу ЕГЭБО, при подаче заявлений через электронный кабинет абитуриента 2025 появится специальная отметка, которая будет свидетельствовать, что вы автоматически идентифицированы как абитуриент, пользующийся льготами.

Если при регистрации е-кабинетов для абитуриентов 2025 возникли проблемы, абитуриент также может обратиться в консультационные центры при приемных комиссиях университетов.

Вступительная кампания 2025: как подать заявления

Подача заявлений на поступление в бакалавриат стартует 19 июля и продлится до 1 августа включительно (исключение составляют военные учебные заведения и ЗВО со специальными условиями).

Кроме основного этапа, вузы имеют право объявить дополнительный набор, который может продлиться до 20 октября.

Конкретные сроки дополнительной кампании каждое заведение определяет в своих правилах приема.

В целом абитуриент имеет право подать:

до 5 заявлений на бюджет (без ограничений по специальностям);

до 10 заявлений на контрактную форму обучения.

Каждое заявление должно иметь приоритетность от 1 до 15. Изменить ее после подачи заявления будет невозможно.

Как происходит регистрация электронных кабинетов для абитуриентов 2025 года, можно посмотреть в видеоинструкции по ссылке.

Источник: Еducation, Оsvita.ua

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