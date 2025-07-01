Вступ 2025: що потрібно зробити абітурієнтам після 1 липня

1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка триватиме до 20 жовтня 2025 року.

Що потрібно зробити абітурієнтам після 1 липня 2025 року, щоб правильно подати заяви на вступ — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника у 2025 році

З 1 липня розпочався новий етап вступної кампанії 2025 до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Для цього вступники мають подати заяви через особисті електронні кабінети.

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Щоб його зареєструвати необхідно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Після цього необхідно виконати такі дії:

Ввести адресу електронної пошти, яка надалі слугуватиме логіном для входу. Система автоматично перевірить, чи не використовується така адреса вже кимось іншим. У разі дублювання, з’явиться повідомлення, і буде потрібно обрати інший унікальний логін.

Після цього на вказану електронну пошту прийде лист з повідомленням про успішне створення електронного кабінету вступника. Для підтвердження — пройдіть за посиланням. Здійснити активацію необхідно протягом 15 хвилин з моменту реєстрації. Після переходу з’явиться повідомлення Ваш акаунт активовано, що означає успішне завершення етапу активації.

Щоб завершити створення електронного кабінету, потрібно вказати:

Один із сертифікатів НМТ (вказати рік, PIN-код і номер). Якщо є кілька сертифікатів ЗНО/НМТ, то для реєстрації достатньо одного, інші можна додати пізніше.

Тип, серію та номер документа, що засвідчує особу, або РНОКПП (у разі відсутності НМТ).

Інформацію з документа про попередню освіту (для підтвердження права на вступ).

Реквізити документів, що надають право на особливі умови вступу, якщо такі є.

Зверніть увагу, реєстрація на вступ 2025 можлива, якщо атестат був виданий не раніше 1998 року.

Документи, видані до цієї дати, не дозволяють створити кабінет. У такому разі потрібно подавати заяву особисто в закладі вищої освіти (ЗВО). Якщо сертифіката НМТ немає, необхідно поставити відповідну позначку і пройти реєстрацію за іншим документом.

Реєстрація електронних кабінетів для вступників 2025 відбулася — що далі?

Після активації кабінету абітурієнту потрібно внести особисті дані, зокрема:

номер мобільного телефону (у форматі +380 або міжнародному); кольорову фотографію (3×4 см, JPG/JPEG, розміром до 1 Мб); додаткові сертифікати ЗНО або НМТ інших років (за необхідності).

За наявності пільг, що надають право на особливі умови участі у вступній кампанії, перед створенням електронного кабінету необхідно звернутися до найближчого закладу вищої освіти з оригіналом документа, що підтверджує ваш статус. Співробітники приймальної комісії внесуть ці дані до системи.

У випадку, якщо інформація про пільгу вже внесена до бази ЄДЕБО, при поданні заяв через електронний кабінет вступника 2025 з’явиться спеціальна позначка, яка свідчитиме, що вас автоматично ідентифіковано як вступника, який користується пільгами.

Якщо під час реєстрації е-кабінетів для вступників 2025 виникли проблеми, абітурієнт також може звернутися до консультаційних центрів при приймальних комісіях університетів.

Вступна кампанія 2025: як подати заяви

Подання заяв на вступ до бакалаврату стартує 19 липня й триватиме до 1 серпня включно (виняток становлять військові навчальні заклади та ЗВО зі специфічними умовами).

Крім основного етапу, виші мають право оголосити додатковий набір, який може тривати до 20 жовтня. Конкретні терміни додаткової кампанії кожен заклад освіти визначає у власних правилах прийняття.

Загалом абітурієнт має право подати:

до 5 заяв на бюджет (без обмежень щодо спеціальностей);

до 10 заяв на контрактну форму навчання.

Кожна заява повинна мати пріоритетність від 1 до 15. Змінити її після подання заяви буде неможливо.

Як відбувається реєстрація електронних кабінетів для вступників 2025 можна переглянути у відеоінструкції за посиланням.

Джерело: Еducation, Оsvita.ua

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