Мобилизации мужчин до 25 лет не будет — нардеп Вениславский

Парламент не принимал никаких изменений в Закон Украины об общей мобилизации мужчин до 25 лет.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время брифинга в Медиацентре Украина.

Мобилизация до 25 лет

Федор Вениславский напомнил, что в Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что мужчины до 25 лет не будут призываться на военную службу.

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— Для граждан до 25 лет, которые являются военнообязанными, мы предусмотрели контракты. Никакого массового призыва, никакой мобилизации до 25 лет не будет. Никаких изменений Верховная Рада не принимала, — отметил народный депутат.

В свою очередь Министерство обороны официально начало проект Контракт 18-24, который предусматривает, что каждый парень в возрасте от 18 до 24 лет может добровольно присоединиться к ВСУ на один год.

Кто решит присоединиться к проекту, тот будет получать финансовое вознаграждение, социальные гарантии и проходить профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом.

Ранее Факты ICTV узнавали, как проходит мобилизация многодетных родителей и какие изменения произойдут в 2025 году.

Также Факты ICTV рассказывали, возможна ли мобилизация мужчин 50-60 лет.

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