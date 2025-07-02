Мобілізації чоловіків до 25-річного віку не буде – нардеп Веніславський

Парламент не ухвалював жодних змін щодо Закону України про загальну мобілізацію чоловіків до 25 років.

Про це заявив нардеп Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Мобілізація до 25 років

Федір Веніславський нагадав, що у Законі України про мобілізацію передбачено, що чоловіки до 25 років не будуть призиватися на військову службу.

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– Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25 річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала, – зауважив народний депутат.

Своєю чергою Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт Контракт 18-24, який передбачає, що кожен хлопець віком від 18 до 24 років може добровільно приєднатися до ЗСУ на один рік.

Хто вирішить приєднатися до проєкту, той отримуватиме фінансову винагороду, соціальні гарантії та проходитиме професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом.

Раніше Факти ICTV дізнавалися, як відбувається мобілізація багатодітних батьків та які зміни у 2025 році.

Також Факти ICTV розповідали, чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років.

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