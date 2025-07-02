Тема военной помощи: в МИД пригласили временного поверенного в делах США

Временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель был приглашен в Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Задержка поставок оборонной поддержки США – среди ключевых тем

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца поблагодарила американскую сторону за всю поддержку, которую оказывали с начала полномасштабного вторжения России.

Однако она подчеркнула, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонительных возможностей Украины будет “только побуждать агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира”.

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– Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя, – напомнила заместитель министра.

В ведомстве добавили, что в условиях, которые сейчас сложились, “критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора”.

– Стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности нашего государства, увеличения давления на Россию для продвижения мирных усилий, – резюмировали в министерстве.

Напомним, в мае США одобрили экспорт оружия Украине на $50 миллионов.

Источник : МИД

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