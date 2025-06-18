Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак – Федоров

Українські державні ресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Михайло Федоров про кібератаки

– Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях, – сказав міністр.

За словами Федорова, у кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

Зараз дивляться

– Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси, – пояснив він.

Федоров наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів критично важлива. Саме тому Мінцифри домовилося з “великим донором”, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Нещодавно стало відомо, що в Україні розроблять державний штучний інтелект. Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором Київстар щодо створення першої української великої мовної моделі (LLM).

Джерело: Діалоги з NV

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